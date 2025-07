W środę premier Donald Tusk ogłosił skład zrekonstruowanego rządu. Dotychczasowy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski obejmuje także stanowisko wicepremiera.

W czwartek podczas zaprzysiężenia nowych ministrów Sikorski wymienił kilka zdań z prezydentem Andrzejem Dudą.

- Wspomnieliśmy lepsze fragmenty naszej współpracy. Poprosiłem o radę w sprawie relacji z elektem - powiedział szef MSZ w "Gościu Wydarzeń". Nie ujawnił jednak szczegółów rozmowy.

Dopytywany o to, dlaczego otrzymał nowe stanowisko, Sikorski wyjaśniał: - Ułatwi mi to kontakty w niektórych krajach na wyższych szczeblach, niż do tej pory. Jest podkreśleniem wagi spraw międzynarodowych. Dyplomacja - pierwszą linia obrony.

- Jestem wdzięczny za awans, za tytuł, ale to nie tylko to - dodał.

Sikorski: Gdy prezydent USA chwali prezydenta elekta, trzeba się cieszyć

Prezydent USA Donald Trump opublikował w czwartek wpis na temat wyniku wyborów na prezydenta RP. "Wspaniałe zwycięstwo Karola Nawrockiego w Polsce. Będzie świetnym prezydentem! Wygrał, bo naprawdę kocha Polaków" - napisał na Truth Social.

- Nie on jeden kocha Polskę i Polaków. Gdy prezydent USA chwali prezydenta elekta Polski, trzeba się cieszyć, a nie martwić - skomentował Radosław Sikorski.

"Gość Wydarzeń". Sikorski: Recepta jest oczywista - trzeba dobrze rządzić

Piotr Witwicki poruszył temat głosów, że Radosław Sikorski może zostać premierem. Wicepremier pytany, czy zastanawia się nad tym, odparł: - Nie. Mamy odświeżony rząd, z nową dynamiką, z mocnymi ludźmi i planem rządzenia na pełną kadencję. A potem wygrania wyborów.

Prowadzący program stwierdził, że być może niedługo ukażą się sondaże typujące Sikorskiego na stanowisko premiera.

- Myślę, że sponsorzy tych sondaży chcą mnie zniszczyć - powiedział szef MSZ.

Sikorski pytany był o receptę na wygranie kolejnych wyborów parlamentarnych. - Recepta jest oczywista - trzeba dobrze rządzić. Musimy dokończyć modernizację Polski - podkreślił.

Radosław Sikorski o apelu w sprawie Strefy Gazy

Kilka dni temu ministrowie spraw zagranicznych 25 krajów wezwali do natychmiastowego zakończenia wojny w Strefie Gazy. Wśród apelujących była także Polska.

- Izrael miał prawo do odpowiedzi na atak Hamasu, który był aktem terroru na gigantyczną skalę. Osobiście uważam, że miał też prawo do samoobrony przed irańskim programem nuklearnym - powiedział Radosław Sikorski.

- Natomiast Izrael nadużywa siły w Gazie i ewidentnie nie działa stworzony przez Izrael system pomocy humanitarnej, alternatywny do tego, które finansowala społeczność międzynarodowa. Bo jeżeli setki ludzi giną w kolejkach po jedzenie, to coś poszło bardzo tragicznie nie tak - dodał.