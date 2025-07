Andrzej Szejna nie będzie dalej wiceministrem spraw zagranicznych - przekazał w czwartek współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Wicemarszałek Sejmu zdradził, że ma to związek z "procedurą dotyczącą udzielania mu dostępu przez ABW do informacji tajnych".

- Andrzej Szejna nie będzie dalej wiceministrem dlatego, że trwa procedura dotycząca udzielania mu dostępu przez ABW do informacji tajnych, bo musi takie informacje posiadać - poinformował Czarzasty w czwartek w radiu TOK FM.

Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że Szejna przebywa od trzech miesięcy na bezpłatnym urlopie. - Wydaje się, że jest już to bez sensu i dla niego, i dla tego resortu, żeby był wiceminister - żeby była jasność dobry minister - ale żeby był po prostu na urlopie bezpłatnym - podkreślił polityk Nowej Lewicy.

W związku z tym - jak dodał - "ponieważ w stosunku do pana Szejny ta procedura się nie zakończyła, nie uważam i on nie uważa za zasadne, żeby to kontynuował". - Bo jeżeli to będzie trwało jeszcze 2-3 miesiące to się robi absurd - ocenił Czarzasty.

MSZ. Wiceminister Andrzej Szejna traci stanowisko. Kilometrówki i brak weryfikacji przez ABW

Szejna jest na urlopie od końca marca po tym, jak media poinformowały o jego problemach oraz o prokuratorskim postępowaniu w sprawie nieprawidłowości przy rozliczaniu tzw. kilometrówek, czyli rozliczaniu wyjazdów prywatnym samochodem w celach służbowych. Pojawiły się także doniesienia, że wiceszef MSZ nie został zweryfikowany przez ABW, a czasowy dostęp do dokumentów ściśle tajnych wydał mu szef MSZ Radosław Sikorski.

Wiceminister zapewnił wówczas, że "zmierzył się z problemem nadużywania alkoholu" i odzyskał kontrolę nad zdrowiem. Zapewnił też o prawidłowym rozliczaniu tzw. kilometrówek.

ZOBACZ: Andrzej Szejna tłumaczy się z medialnych doniesień. W tle kilometrówki i problem z alkoholem

Premier Donald Tusk poprosił szefa MSZ o urlopowanie Szejny oraz o "pilne wyjaśnienie sprawy w każdym aspekcie". Sikorski pytany w kwietniu o dalsze losy wiceministra Szejny po zakończeniu przez niego urlopu podkreślał, że "wiele będzie zależało od wyniku poszerzonego sprawdzenia przez ABW".

W połowie czerwca Sikorski wręczył Marcinowi Bosackiemu nominację na stanowisko sekretarza stanu w MSZ. Bosacki zastąpił w kierownictwie MSZ Jakuba Wiśniewskiego, który został szefem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.