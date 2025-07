Zaostrza się sytuacja pogodowa w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne. W nocy z czwartku na piątek w kilku miejscach w Polsce może dojść do gwałtownego wzrostu stanu rzek i zbiorników wodnych. Cały czas obowiązują również ostrzeżenia przed ulewnymi deszczami i burzami.

Tegoroczne lato łączy w sobie cechy znane z innych pór roku. Po fali upałów nastaje ochłodzenie, które później zmienia się w kolejne uderzenia gorącego powietrza. Powracają, w związku z tym, niebezpieczne burze.

Silne burze, ulewne deszcze. Trudna noc w części województw

W nocy z 24 na 25 lipca obowiązywać będą zapowiadane wcześniej ostrzeżenia meteorologiczne dla północno-zachodniej (woj. podlaskie i część woj. warmińsko-mazurskiego) oraz południowej części kraju (województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie).

Jak informuje IMGW, wydano 58 ostrzeżeń meteorologicznych I stopnia. Dotyczą one burz oraz ulewnych deszczy z wyładowaniami atmosferycznymi. W sytuacjach zwiększonego ryzyka uderzeń piorunów należy pozostać w domach lub znaleźć kryte schronienie na czas epizodu pogodowego.

"Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i południowym zachodzie również burze i tam prognozowana suma opadów do 25 mm, lokalnie do 35 mm. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h" - czytamy w raporcie synoptyków.

Gwałtowne wzrosty stanów wody

Jednak znacznie poważniej kształtuje się sytuacja hydrologiczna. W nocy z czwartku na piątek może dojść do lokalnych podtopień.

"Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, stopień II. Przekroczenie stanów będzie się utrzymywać, z możliwością wzrostu spowodowanego spływem wód opadowych" - poinformowano w mediach społecznościowych IMGW.

Alerty przed gwałtownym wzrostem stanu wód obowiązują na wschodzie i na południu Polski. W części województw mazowieckiego i podlaskiego są to alerty II stopnia.

Ostrzeżenia obowiązują do piątku do godz. 13:00.