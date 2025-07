Sławosz Uznański-Wiśniewski udzielił pierwszego wywiadu po powrocie do Polski. - Czuje się dobrze - powiedział polski astronauta zapytany o stan zdrowia po powrocie z kosmosu. Jak dodał, miał szczęście, że dobrze adaptował się do warunków nieważkości. - Wiem, że po tym pierwszym locie nie miałem specjalnie żadnych problemów. Nie mogę się doczekać następnego - zaznaczył Uznański-Wiśniewski.

Na antenie Polsat News ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim rozmawiał Przemysław Białkowski.

- Czuje się dobrze, przeszedłem powrót i adaptację do warunków na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dosyć gładko - powiedział polski astronauta zapytany o stan zdrowia po powrocie z kosmosu. Jak dodał, akurat miał szczęście, że dobrze adaptował się do warunków nieważkości.

- Pamiętam ten moment, jak odłączyliśmy się od rakiety i weszliśmy w stan nieważkości na orbicie (...). Wtedy możemy poobserwować, co się dzieje z naszym ciałem - dodał.

Sławosz Uznański-Wiśniewski po powrocie z kosmosu. Wywiad w Polsat News

Jak podkreślił astronauta, podczas lotu naukowcy byli poddani działaniu dużych sił. - Mamy dosyć duże przeciążenie wcześniej, odczuwamy te kilka G do czterech, do czterech i pół i nagle staje się zero. W tym momencie jest to dosyć duży fizjologiczny moment - powiedział Sławosz.



- Ja nie miałem żadnego specjalnego problemu, ani w jedną i drugą stronę - wyjaśnił.

ZOBACZ: Pierwsze słowa Polaka po powrocie z kosmosu. Wskazał "najtrudniejsze wyzwanie"

Białkowski zapytał polskiego astronautę o to, czy można się przygotować do lotów w kosmos. Uznański-Wiśniewski przekazał, że "najlepszym predyktorem" jest poprzedni lot kosmiczny. - Każdy kolejny lot jest trochę łatwiejszy, a ja już wiem, że po tym pierwszym nie miałem specjalnie żadnych problemów. Nie mogę się doczekać następnego - zaznaczył.

Uznański-Wiśniewski wskazał również, że największym problemem po powrocie na Ziemię było to, że wstając po raz pierwszy "wszystkie płyny, które mamy w organizmie, które przez 20 dni unosiły się tak samo jak nasze ciała, nagle zaczynają spływać do nóg".



- Astronauci nawet po krótkim pobycie na orbicie mają mniejszą objętość plazmy we krwi, objętość krwi jest w ogóle mniejsza w organizmie (...) bardzo łatwo jest stracić przytomność - podkreślił.

Sławosz Uznański-Wiśniewski na koniec wywiadu otrzymał od Przemysława Białkowskiego kultowy Paszport Polsatu z numerem 000 000 001.

Wywiad w Polsacie. Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski

Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski przyleciał rządowym Boeingiem 737-800 z Kolonii do Warszawy w czwartek po godz. 11. W hali przylotów na astronautę czekało około 100 osób, w tym dzieci z polskimi chorągiewkami, transparentami, koszulkami z orzełkiem i plakatami misji IGNIS.

- Około 500 osób pracowało nad misją. Są one gotowe budować sprzęt, przeprowadzać operacje albo eksperymenty kosmiczne - powiedział. Wyraził również nadzieję, że polski sektor kosmiczny będziemy odgrywał wiodącą rolę w technologiach kosmicznych w Europie. - Ja będę patrzeć przede wszystkim w przyszłość i myślę, że to dopiero początek - podsumował.

ZOBACZ: Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski. "To dopiero początek"

Astronauta nie krył dumy z faktu, że mógł reprezentować Polskę na orbicie. - Mam nadzieję, że z tego skorzystamy, będziemy budować naszą przyszłość, patrzeć, jak nasza technologia się rozwija. Mam nadzieję, że nasza misja była inspiracją dla młodych - mówił.

Wyraził nadzieję, że jego lot w kosmos był dopiero początkiem dla polskich misji. - Mam nadzieję, że nie będziemy czekać kolejnych 47 lat, tylko bardziej 5 czy 10 - powiedział.

Później polski astronauta spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.