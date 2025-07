- Osią, wokół której Tusk budował swój nowy rząd, jest przygotowanie do starcia z Karolem Nawrockim - uważa Leszek Miller, odnosząc się do rekonstrukcji Rady Ministrów. Były premier ocenił wybór Waldemara Żurka na nowego ministra sprawiedliwości. - Jeśli spełni pokładane w nim nadzieje, to zwiększa szanse na wygranie tej ekipy wyborów - skomentował gość "Punktu widzenia Szubartowicza".