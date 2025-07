Konflikt na Bliskim Wschodzie. Przełomowa decyzja Francji

Francja uzna państwo palestyńskie - przekazał prezydent Emmanuel Macron. Jak dodał, nastąpi to we wrześniu podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. "Nie ma alternatywy" - ocenił.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w czwartek, że jego kraj uzna państwo palestyńskie. Nastąpi to we wrześniu podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. O swojej decyzji prezydent napisał w oświadczeniu w serwisie X, dołączając list, w którym informuje o niej przywódcę Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa.

Macron zapewnił, że "pokój jest możliwy" i ocenił, że niezbędne jest natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy, uwolnienie wszystkich zakładników uprowadzonych przez Hamas i szeroka pomoc humanitarna dla mieszkańców Strefy.

Francja jest największym spośród krajów europejskich, który uzna Palestynę; dotąd uczyniło to kilkanaście państw w Europie.

Macron: Francja uzna państwo palestyńskie

"Trzeba też zagwarantować zdemilitaryzowanie Hamasu, zapewnić bezpieczeństwo Gazy i ją odbudować. Trzeba w końcu zbudować państwo palestyńskie, zapewnić jego zdolność do życia" – napisał Macron. Jak dodał, państwo to powinno zgodzić się na demilitaryzację i w pełni uznać Izrael; należy też umożliwić, by państwo to "uczestniczyło w bezpieczeństwie wszystkich na Bliskim Wschodzie".

"Nie ma alternatywy" - ocenił Macron. Zapewnił, że Francuzi "chcą pokoju na Biskim Wschodzie". "Do nas należy – wraz z Izraelczykami, Palestyńczykami, naszymi partnerami europejskimi i międzynarodowymi - pokazanie, że jest to możliwe" - dodał.

Macron: Decydujący wkład w pokój na Bliskim Wschodzie

W liście do Abbasa Macron napisał, że podejmując decyzję o uznaniu państwa palestyńskiego, Francja chce "wnieść decydujący wkład w pokój na Bliskim Wschodzie". Paryż "zmobilizuje wszystkich spośród swoich partnerów międzynarodowych, którzy chcą w tym brać udział" - dodał prezydent.

W ostatnich miesiącach francuski prezydent mówił, że stworzenie państwa palestyńskiego "to nie tylko obowiązek moralny, ale także polityczna konieczność". Sygnalizował, że konferencja w Nowym Jorku może być okazją do kroków w kierunku "wzajemnego uznania" - zarówno państwa palestyńskiego, jak i Izraela - przez te państwa, które go obecnie nie uznają.

Dotąd 148 krajów uznało państwo palestyńskie. Izrael i Stany Zjednoczone są temu przeciwne. W poprzednich dekadach Francja wielokrotnie zapowiadała, że uzna Palestynę we właściwym czasie. Poparła też przyjęcie Palestyny do UNESCO oraz przyznanie jej statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora w ONZ.

"Nowy sojusz zamiast NATO". Rosyjski pisarz apeluje do Europy

an / PAP