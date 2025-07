Mł. chor. Paweł Smyk z Nadbużańskiego Oddziału SG potwierdził, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w czasie patrolu znaleźli zwłoki w Bugu. – Ciało z rzeki wydobyli strażacy. Na ten moment w stu procentach nie możemy potwierdzić, ani wykluczyć, czy to ciało jednego z migrantów, którzy próbowali dostać się z Białorusi do Polski - zaznaczył.

Nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla przekazała, że ciało mężczyzny znaleziono w czwartek po godz. 4 rano w rejonie miejscowości Kuzawka Kolonia (gm. Sławatycze). Zaplanowano sekcję zwłok. - Wyjaśniamy szczegóły i ustalamy tożsamość tej osoby – dodała. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Parczewie.

Lubelskie. Kolejne ciało znalezione w Bugu

To ósme zwłoki, odnalezione od początku roku w lubelskim odcinku Bugu. Śledztwa w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej. Ustala tożsamość zmarłych i przyczyny śmierci. Dotychczas ustaliła, że jedną z ofiar był 26-letni obywatel Erytrei. Przyczyną jego zgonu było utonięcie.

Według danych nadbużańskiej SG, ok. 800 osób próbowało w tym roku nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w woj. lubelskim. Przede wszystkim byli to obywatele Afganistanu, Erytrei, Iraku, Pakistanu i Etiopii. W całym 2024 r. było to ok. 450 cudzoziemców.

Przy granicy polsko-białoruskiej w woj. lubelskim kończy się budowa bariery elektronicznej. W jej skład wejdzie m.in. około 1,8 tys. słupów kamerowych, 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Zaplanowano też montaż około 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych.

Centrum nadzoru nad barierą będzie się mieścić w komendzie SG w Chełmie. W skład bariery wejdzie także siedem stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek oddziału. Dodatkowo system ma być zintegrowany z istniejącymi wieżami obserwacyjnymi i z siecią teleinformatyczną SG.

Presja na wschodnią granicę nie ustaje. Nowe statystyki

Jak przekazała natomiast Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału SG, w środę placówka odnotowała 70 prób naruszenia państwowej granicy. "Cudzoziemcy nielegalnie na terytorium Polski usiłowali dostać się na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Narewce, Michałowie, Krynkach i Białowieży. Na odcinku granicy ochranianym przez Placówkę SG w Krynkach migranci forsowali rzekę graniczną Świsłocz" - relacjonowała w komunikacie.

"W rejonie działania Placówki SG w Narewce cudzoziemcy niezadowoleni z faktu, iż nie są w stanie nielegalnie przekroczyć granicy atakowali polskie patrole rzucając przez barierę kamieniami i konarami drzew pod koła nadjeżdżającego pojazdu służbowego. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał" - dodała funkcjonariuszka.

Od początku lipca 2025 r. na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG pogranicznicy odnotowali blisko 2400 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

nn/pbi / PAP / polsatnews.pl