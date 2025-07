Zapytali Nawrockiego o spotkanie z Tuskiem. "Nie spieszę się"

Nie wykluczam spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, ale wcale się z nim nie spieszę, ponieważ konsekwentnie uważam go za najgorszego premiera po 1989 roku - powiedział w środę Karol Nawrocki po spotkaniu z marszałkiem Sejmu. 6 sierpnia o godz. 10 Nawrocki złoży przysięgę prezydencką przed Zgromadzeniem Narodowym.

- Myślę, że takie spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem - z którym spotkaliśmy się już na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - będzie konieczne. Więc oczywiście nie wykluczam takiego spotkania, choć nie możecie być też państwo zdziwieni tym, że wcale nie spieszę się do spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, którego konsekwentnie uznaję za najgorszego premiera po roku 1989 - powiedział sejmowym reporterom Karol Nawrocki, zapytany o to, czy zamierza spotkać się z szefem rządu.

- Ale Polacy oczekują tego, że prezydent z premierem będą rozmawiać i współpracować w sprawach, które są ważne dla naszej narodowej wspólnoty - zaznaczył prezydent elekt.

Pytany o szczegóły wcześniejszego spotkania z marszałkiem Szymonem Hołownią (Polska 2050), odparł, że dotyczyło kilku kwestii.

- Spotkanie dotyczyło trzech zasadniczych rzeczy - zresztą bardzo udane spotkanie z marszałkiem Hołownią. Rozmawialiśmy oczywiście o 6 sierpnia, o zaprzysiężeniu, o tym, co nastąpi 6 sierpnia, gdy zostanę już oficjalnie prezydentem Rzeczpospolitej. Dotyczyło też moich inicjatyw ustawodawczych - powiedział Nawrocki.

- To będzie aktywna prezydentura. (...) Inicjatywy ustawodawcze będą trafiać do marszałka i do polskiego Sejmu. Dyskusja dotyczyła także rzeczy, która bardzo mnie interesuje, a więc nowej ustawy medialnej, wokół której - mam nadzieję - będę mógł z marszałkiem i całym polskim parlamentem współpracować - kontynuował.

Nawrocki wspomniał następnie o swoich planowanych inicjatywach ustawodawczych.

- Będzie to ustawa dotycząca Centralnego Portu Komunikacyjnego. W pierwszym miesiącu zajmę się także propozycjami rolnymi. Wierzę, że uda się też w sposób konkretny przygotować rozwiązania podatkowe, więc rozpocznę realizacje kontraktu podatkowego - opisywał.

- Już w sierpniu wyjdę z inicjatywami ustawodawczymi, ale będzie to pewien kilkumiesięczny cykl konkretnych propozycji - podsumował prezydent elekt, zaznaczając, że propozycje będą oparte o jego program wyborczy.

Po godz. 14 w sprawie spotkania ukazał się oficjalny komunikat Kancelarii Sejmu.

"Tematem rozmów była organizacja i przebieg Zgromadzenia Narodowego zwołanego na 6 sierpnia 2025 r. w celu odebrania przysięgi od prezydenta elekta, jak również przyszłe relacje prezydenta elekta z Sejmem. W szczególności omawiano ewentualne inicjatywy ustawodawcze, których wniesienie do Sejmu prezydent elekt wielokrotnie zapowiadał" - czytamy.

"Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwrócił uwagę na fakt, że od listopada 2024 r. wszystkie projekty ustaw wnoszone do Sejmu przez Prezydenta RP, posłów, Senat oraz grupy obywateli są poddawane 30-dniowym konsultacjom on-line, co stwarza obywatelkom i obywatelom znakomitą przestrzeń do wypowiedzenia się na temat proponowanych rozwiązań" - wskazano.

Hołownia wspomniał również o konieczności "przyjęcia w najbliższym czasie wielu ważnych ustrojowo ustaw, w tym dotyczących praworządności, a także radiofonii i telewizji". "Marszałek Sejmu i prezydent elekt poruszyli również problematykę związaną ze stosunkami międzynarodowymi i bezpieczeństwem państwa. Marszałek Sejmu wskazał na strategiczne znaczenie aktywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO oraz wsparcia dla aspiracji europejskich Ukrainy" - podsumowano.

Przypomnijmy, że Hołownia na 6 sierpnia na godz. 10 zwołał Zgromadzenie Narodowe, przed którym Nawrocki złoży przysięgę prezydencką. O godz. 16.30 na placu Piłsudskiego w Warszawie nastąpić ma przyjęcia zwierzchnictwa nowo zaprzysiężonego prezydenta nad Siłami Zbrojnymi.