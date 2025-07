Gwałtowne burze, grad i wichury. Ostrzeżenia dla sześciu województw

W czwartek, choć burzowo, nie zabraknie również słońca. Na północy termometry pokażą do 23 st. C, około 26 st. C w centrum i do 30 st. C na południowym wschodzie.

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia przed burzami obejmują część województwa małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na północnym wschodzie kraju od rana występują opady deszczu związane z przemieszczającym się przez ten rejon górnym ośrodkiem niżowym. Po południu mogą lokalnie rozwijać się burze. Im dalej na północ, tym większe prawdopodobieństwo intensywniejszych opadów - miejscami do 10-15 mm.

W głębi północnego wschodu mogą tworzyć się superkomórki burzowe. Możliwe są silniejsze porywy wiatru do 75 km/h, bardziej intensywne opady deszczu do 15-20 mm oraz opady gradu.

Burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód i północny wschód, najwolniej na Mazurach, Warmii i Suwalszczyźnie, a najszybciej na Mazowszu i Podlasiu.

Ostrzeżenia IMGW. Ulewy i duży grad

Mieszkańcy południowych i południowo-wschodnich regionów Polski również muszą przygotować się na nadchodzące burze.

Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, które mogą osiągnąć od 10 do 15 mm. W niektórych miejscach opady mogą być jeszcze silniejsze, dochodząc do 20-25 mm.

Porywy wiatru nie powinny przekraczać 65 km/h. Możliwe są opady gradu o średnicy do 2-3 cm. Burze będą przemieszczać się powoli z południowego zachodu w kierunku wschodnim i północno-wschodnim.