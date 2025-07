Zbigniew Ziobro pojawił się na Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych, która rozpatruje wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej ds. Pegasusa.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro przejdzie operację. Polityk mówił o szczegółach



- Jutro (w czwartek - red.) miałem zaplanowany zabieg operacyjny w związku z usunięciem nowotworu złośliwego - mówił Ziobro dziennikarzom przed wejściem na salę.

Zbigniew Ziobro o komisji ds. Pegasusa: Nie będę legalizował bezprawia

- W związku z tą hucpą, która jest tu kontynuowana zdecydowałem się przybyć tutaj i przeniosłem ten zabieg na początek sierpnia - dodał.

Poseł PiS powiedział, że w związku z przesunięciem zabiegu prawdopodobnie nie będzie mógł wziąć udziału w Zgromadzeniu Narodowym, które odbędzie się 6 sierpnia z okazji zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

- Po konsultacji z kolegami uznaliśmy, że moja obecność tutaj jest ważniejsza, w sytuacji, w której mogę dać wyraz sprzeciwu wobec bezprawia i popełnienia przestępstw kryminalnych poprzez ekipę rządzącą - powiedział były minister sprawiedliwości.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro składa zawiadomienie do prokuratury. "Podstępna próba"

Ziobro był pytany o swoje nieobecności na posiedzeniach komisji ds. Pegasusa. Zapewnił, że "zawsze przyjdzie na posiedzenie komisji, jeżeli będzie to komisja działająca legalnie".

- Natomiast jeżeli komisja będzie samozwańczą komisją sejmową, to nigdy nie będę legalizował bezprawia, hucpy i kpienia z polskiej Konstytucji, z polskiego prawa - przekazał.

Zbigniew Ziobro na komisji regulaminowej. Padła deklaracja

- Nigdy nie ulegnę bezprawiu (...). Nie będę jednak stawiał czynnego oporu wobec realizacji ewentualnej decyzji sądu w tej sprawie. Nie stawię się dobrowolnie (przed komisję ds. Pegasusa - red.) - powiedział Ziobro.

Były minister sprawiedliwości mówił, że członkowie komisji ds. Pegasusa, w tym obecna na posiedzeniu Magdalena Sroka "odpowiedzą karnie" za decyzję o doprowadzeniu Ziobry.

- Jest to oczywiste przestępstwo kryminalne, za które będzie pani odpowiadać. To nie będą miłe chwile dla pani, ma pani pewien dystans czasowy do tego, ale to nastąpi - powiedział.

ZOBACZ: Kamiński i Wąsik nie stawili się na komisji ds. Pegasusa. Będą wnioski do sądu

Zdaniem Ziobry członkowie komisji ds. Pegasua nie respektują orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o nielegalności niektórych działań tej komisji. - Nie ma takiej prawnej możliwości, aby w polskim systemie prawnym posłowi uchylić immunitet i doprowadzić go - mówił.



Po dyskusji odbyło się głosowanie, w którym zdecydowano, że "komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku (...) o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie sejmowej komisji śledczej posła Zbigniewa Ziobry".