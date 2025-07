5,2 proc. - tyle wniosła stopa bezrobocia w czerwcu. Stanowi to wzrost wobec poprzedniego miesiąca. - To niezwykle rzadkie zjawisko. Historycznie tylko dwa razy zdarzyła się taka sytuacja - skomentował Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Ekspert podkreślił, że nie jest to sygnał do niepokoju, a sytuacja na rynku pracy będzie stabilna.