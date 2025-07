Rekonstrukcja rządu stała się faktem. Premier Donald Tusk ogłosił nazwiska nowo wybranych ministrów. Część z nich to debiutanci, którzy nigdy wcześniej nie pełnili funkcji rządowych:

Waldemar Żurek

Jakub Rutnicki

Miłosz Motyka

Joanna Sobierańska-Grenda

Wojciech Balczun

Adam Bodnar odchodzi z rządu. Waldemar Żurek nowym ministrem sprawiedliwości

Waldemar Żurek obejmie funkcję ministra sprawiedliwości, zastępując tym samym na stanowisku Adama Bodnara, który rok wcześniej powołał go na zastępcę dyrektora Krajowej Szkół Sądownictwa i Prokuratury ds. organizacyjnych. "Ma markę niezłomnego sędziego i praktykę, której zdecydowanie brakowało Adamowi Bodnarowi. I jest niezależny od Romana Giertycha" - skomentował jeden z ważnych polityk rządów, zaraz po pierwszych medialnych doniesieniach, cytowany przez "Gazetę Wyborczą". Żurek jest związany ze środowiskiem Polski 2050. Wykonuje zawód sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie. Nowy minister był także członkiem KRS w latach 2010-2018.

Wojciech Balczun obejmuje ministerstwo aktywów państwowych

Zmiany w rządzie obejmą również stanowisko ministra aktywów państwowych, które przejmie Wojciech Balczun. To były prezes takich spółek, jak PKP Cargo oraz Kolei Ukraińskich. Przed objęciem nowej funkcji w swojej zawodowej karierze był prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych m.in. w Totalizatorze Sportowym i Polskich Liniach Lotniczych LOT. Zajmował także stanowiska kierownicze w PKO Banku Polskim. Ukończył studia MBA, a z wykształcenia jest politologiem. Prywatnie jest muzykiem i gitarzystą zespołu Chemia.

Sławomir Nitras odchodzi. Jakub Rutnicki ministrem sportu

Ze stanowiska ministra sportu i turystyki musi ustąpić Sławomir Nitras, uważany za jednego z najważniejszych polityków KO. Jego miejsce przejmie Jakub Rutnicki, poseł związany z Platformą Obywatelską. Nowo wybrany minister pełnił rolę przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki podczas IX kadencji Sejmu (2019). Prywatnie jest wielkim fanem siatkówki plażowej, do takiego stopnia, że organizuje własny turniej pod nazwą Rutnicki Cup. Ukończył Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Miłosz Motyka na czele resortu energii

Rekonstrukcja obejmie też Ministerstwo Energii, które zostało zlikwidowane pod koniec 2019 roku, jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja 15 października postanowiła wskrzesić je na nowo, a funkcję ministra energii będzie pełnił Miłosz Motyka związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. To on uznawany jest za osobę, która przyczyniła się do zmiany wizerunku Ludowców, z którym partia wystartowała w 2018 roku. Rok wcześniej rozpoczynał tamże karierę polityczną.

W 2019 roku został rzecznikiem prasowym PSL, stając się równocześnie sekretarzem Rady Naczelnej ugrupowania. Motyka wielokrotnie startował w wyborach na różnych szczeblach, jednak bez powodzenia. Dopiero w 2024 roku odniósł sukces, zostając wybranym do sejmiku małopolskiego VII kadencji. W grudniu 2023 roku został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Z wykształcenia jest inżynierem środowiska.

Joanna Sobierańska-Grenda przejmuje Ministerstwo Zdrowia

Resort zdrowia opuści Izabela Leszczyna, związana z Platformą Obywatelską. Nową minister zostanie Jolanta Sobierańska-Grenda, ekspertka w zarządzaniu dużymi podmiotami medycznymi. Z wykształcenia jest doktorem nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów. Uczestniczyła również w prestiżowych programach edukacyjnych, jak MBA i Advanced Management Program Akademii Leona Koźmińskiego.

Zdaniem wielu, to jedna z najbardziej profesjonalnych osób w polskim systemie ochrony zdrowia, dzięki temu, że osiągnęła wiele w restrukturyzacji szpitali i efektywnie zarządzała placówkami medycznymi. Sobierańska-Grenda z powodzeniem poddała restrukturyzacji i procesowi oddłużania około 30 szpitali. W ramach swojej pracy na czele Szpitali Pomorskich przeprowadziła proces konsolidacji dwóch placówek w Gdyni, jednej w Wejherowie i jednej w Gdańsku.

Wszyscy wymienieni są debiutantami na rządowych stanowiskach. Oprócz nich część polityków otrzymała awanse. To Marta Cienkowska z Polski 2050, która pełniła funkcję wiceministra kultury oraz Stefan Krajewski z PSL, zajmujący stanowisko wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi.