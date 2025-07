Szybszym rozliczeniem PiS ma zająć się Waldemar Żurek, który zastąpi Adama Bodnara w Ministerstwie Sprawiedliwości - uważa prof. Antoni Dudek. Na antenie Polsat News podzielił się spostrzeżeniem, iż nowy szef resortu jest "prezentem" od Donalda Tuska dla przyszłego prezydenta Karola Nawrockiego. - Chcesz się boksować, to ja ci daję boksera aktywniejszego niż Bodnar - opisał motywację premiera.

Prof. Antoni Dudek w "Punkcie widzenia Szubartowicza" skomentował rekonstrukcję rządu ogłoszoną w środę przez premiera Donalda Tuska. Jedną z szeroko komentowanych zmian jest ta na stanowisku ministra sprawiedliwości. Adama Bodnara zastąpi sędzia Waldemar Żurek.

- Zobaczymy, jak sobie on poradzi w tym resorcie. Nastroje w prokuraturze pogorszyły się po 1 czerwca. Mam wrażenie, że wielu prokuratorów już się reorientuje na nowe władze - powiedział Dudek. - Widać, że Donald Tusk przyznał się do porażki i już się pogodził z tym, że prezydentem zostanie Karol Nawrocki - dodał.

WIDEO: "Chcesz się boksować, to daję ci boksera". Dudek o nowym ministrze sprawiedliwości

Jak ocenił profesor, "sędzia Żurek jest 'prezentem' dla Nawrockiego". - Chcesz się boksować to ja ci daję boksera aktywniejszego niż Adam Bodnar - takim sformułowaniem Dudek opisał motywację, którą - jego zdaniem - kierował się Tusk podczas wyboru nowego szefa resortu sprawiedliwości.

- Wiem, że pole manewru sędzia Żurek ma mniejsze niż poprzednik - przekazał. - Trzymam za niego kciuki. Byłoby bardzo dobrze, gdyby trafiły do sądów akty oskarżenia, aby niezawisły wymiar sprawiedliwości orzekł, czy doszło do nadużyć za czasów rządów PiS - dodał rozmówca Przemysława Szubartowicza.

Zdaniem profesora, Żurek jako minister sprawiedliwości został powołany do tego, aby przyspieszyć rozliczenia poprzedniej władzy. - On nie ma nic innego do roboty - uściślił.

Rekonstrukcja rządu. Premier zaprezentował nowych ministrów

- Porządek, bezpieczeństwo i przyszłość to są te kryteria, które powinny rozstrzygać o doborze ludzi, pracach rządu - mówił premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

Dodał, że rekonstrukcja "nie jest zabiegiem reklamowym". To pierwsza rekonstrukcja od czasu zaprzysiężenia "odświeżonego", trzeciego gabinetu Donalda Tuska.

Premier zaprezentował nowych członków rządu:

wicepremier, minister spraw zagranicznych - Radosław Sikorski ,

, minister sprawiedliwości - Waldemar Żurek ,

, minister spraw wewnętrznych i administracji - Marcin Kierwiński ,

, minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych - Tomasz Siemoniak ,

, minister energii (nowy resort) - Miłosz Motyka ,

, minister aktywów państwowych - Wojciech Balczun ,

, minister finansów i gospodarki (nowy resort) - Andrzej Domański ,

, minister rolnictwa i rozwoju wsi - Stefan Krajewski ,

, minister zdrowia - Jolanta Sobierańska-Grenda ,

, minister sportu - Jakub Rutnicki ,

, minister kultury i dziedzictwa narodowego - Marta Cienkowska ,

, minister, członek Rady Ministrów - Maciej Berek (nadzór nad wdrażaniem polityki rządu).