Dwie firmy zgłosiły się do przetargu rozpisanego przez PKP Intercity i są chętne, aby wyprodukować pierwsze piętrowe pociągi dla tego państwowego przewoźnika. W planach jest dostawa 42 szynowych pojazdów, które za około cztery lata zawitają m.in. w Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Łodzi, Gdańsku czy Terespolu. Jak zauważyło PKP IC, zakłady produkcyjne oferentów znajdują się na terenie Polski.

W 2024 roku PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup pierwszych w Polsce piętrowych pociągów dużych prędkości. Dotyczy on 42 dwupoziomowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z 30-letnim okresem utrzymania. W zamówieniu przewidziano opcję domówienia kolejnych 30 pojazdów.

PKP Intercity chce wozić piętrowymi pociągami. Wyprodukują je w Polsce

Jak czytamy w komunikacie spółki, "trzy miesiące trwały rozmowy z producentami posiadającymi doświadczenie w produkcji tego typu pociągów". W kwietniu przewoźnik poprosił producentów o złożenie ofert, a w środę dowiedzieliśmy się, iż zdecydowały się na to dwa podmioty.

Chodzi o Alstom Polska, firmie mającej francuski kapitał z fabryką w Chorzowie oraz Stadler Polska, którego zakład produkcyjny jest w Siedlcach, a należącym do szwajcarskiej grupy.

Oferta pierwszego z nich na 42 pojazdy wyniosła ponad 4 mld złotych, z kosztem utrzymania w wysokości prawie 2,8 mld zł. Z kolei Stadler za taką samą liczbę szynowych pojazdów zaproponował nieco poniżej 4 mld zł, a koszt utrzymania wycenił na ponad 3 mld zł. Obie propozycje mieszczą się w kosztorysie PKP Intercity.

Piętrowe pociągi dla PKP Intercity. Wiadomo, dokąd pojadą

Państwowy przewoźnik poinformował w środę, że piętrowe pociągi o prędkości 200 km/h będą wykorzystywane do obsługi popularnych tras wybiegających z Warszawy do Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku czy Terespola. Jak oszacował, pierwsi podróżni wsiądą do piętrowych składów za około 3,5 roku.

Zbudowane w Polsce pociągi mają być dostosowane do przejazdów dalekobieżnych, zapewniając miejsca minimum 480 pasażerom. Na pokładach zaplanowano wysuwane fotele ze stolikami, podłokietnikami, podnóżkami oraz regulowanym oświetleniem. Do ich dyspozycji będzie Wi-Fi, gniazdka elektryczne i USB, a ponadto klimatyzację oraz system informacji pasażerskiej.

Składy będą podzielone na pierwszą i drugą klasę, w tym strefę ciszy i przestrzeń dla dzieci. Ustawione zostaną również maszyny vendingowe z przekąskami i napojami. PKP Intercity przewiduje ponadto miejsca na rowery oraz duże bagaże. Pociągi mają być w pełni dostosowane do potrzeb podróżnych z niepełnosprawnościami.

Resort infrastruktury: Oferty na piętrowe pociągi dla PKP przejdą ocenę

Dalekobieżny przewoźnik oszacował, że w 2030 roku z jej usług skorzysta 109 mln pasażerów, co wobec 2023 roku będzie wzrostem frekwencji o mniej więcej 60 procent. Zauważył również, że obecnie w Polsce dwupoziomowe wagony kursują z prędkością do 160 km/h i są wykorzystywane przez regionalne spółki kolejowe tylko na krótkich odcinkach.

Ministerstwo Infrastruktury, informując o otwarciu kopert w przetargu na dwupoziomowe pociągi dla PKP Intercity, uściśliło w internetowym komunikacie, iż oferty obu firm "w najbliższych tygodniach oferty przejdą szczegółową ocenę, która pozwoli wyłonić wykonawcę projektu".

Głos zabrał też prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. "Pociągi piętrowe - mamy dwie bardzo dobre oferty na zakup i utrzymanie (serwisowanie) pociągów w okresie 30 lat, wyraźnie poniżej budżetu. Teraz przed nami szczegółowa analiza ofert" - zapowiedział na platformie X.