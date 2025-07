Donald Tusk ogłosił nowy skład Rady Ministrów w ramach rekonstrukcji rządu. Decyzje premiera komentowali na antenie Polsat News dr Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego oraz politolog dr Agnieszka Zaremba. Eksperci tłumaczyli, m.in. od czego będzie zależał sukces nowych ministrów.

Rekonstrukcja rządu. Dr Olgierd Annusewicz: Między wierszami był komunikat

- Tak naprawdę te zmiany będziemy mogli ocenić, kiedy wejdą w życie, jak faktycznie ci ministrowie będą działać. To może być szansa na nowe otwarcie. Premier Tusk mówi z jednej strony, że politycy muszą się ogarnąć, między wierszami też zawarty był komunikat, że to nie może być polityka ciepłej wody z kranu - tłumaczył na antenie Polsat News dr Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

- Tam jest trochę nowych nazwisk, mówimy nie o powołaniu nowego rządu, tylko o rekonstrukcji istniejącego. Tych zmian jest stosunkowo dużo, ale to nie chodzi o to, czy dzisiaj premier Tusk powoła sześciu, ośmiu czy 10 nowych ministrów. To wydarzenie, które będzie miało miejsce dzisiaj, jutro, przez najbliższe dni. Ale jego efekt nie zależy od tego, jak rekonstrukcja będzie sprzedana, liczyć się będzie to, w jaki sposób ci politycy w nowych rolach będą te funkcje pełnić - przekonuje Annusewicz.



- Jeżeli będą pracować dobrze, to będzie to ostatnia rekonstrukcja tego rządu. A jeśli będą pracować słabo i od rządu będą odwracać się wyborcy, którzy przyczynili się do jego powołania, to możemy się spodziewać, że za rok czy półtora będziemy mieć znowu do czynienia z rekonstrukcją - przekonywał Annusewicz.

Rekonstrukcja rządu. Dr Zaremba: Premier pozmieniał, co mógł

- Pan premier dokonał tego, co mógł w sytuacji, w której funkcjonuje, w sytuacji współpracy z koalicjantami. Widać, że koalicjanci nie odpuścili pewnych stanowisk. Premier pozmieniał, co mógł, ale moim zdaniem skoncentrował się na tych kwestiach, które teraz dla tego rządu są najistotniejsze - powiedziała na antenie Polsat News politolożka dr Agnieszka Zaremba.

- Proszę zwrócić uwagę, że bez pana prezydenta nie możemy przeforsowywać pewnych ustaw - zaznaczyła. - Natomiast pamiętajmy, że chodzi tu o kwestie, które są codzienną pracą. Moim zdaniem taka codzienna praca w Ministerstwie Sprawiedliwości będzie inna - wskazuje dr Zaremba.

Dr Zaremba uważa, że temat zdrowia jest szczególnie ważny dla Polaków i pozytywnie ocenia decyzję premiera o obsadzeniu Jolanty Sobierańskiej-Grendy na stanowisku ministra. - Gdzieś ta służba zdrowia źle funkcjonuje i mam wrażenie, że pan premier postawił na osobę, która jest praktykiem, która na Pomorzu bardzo dobrze działa, jeśli chodzi o zarządzanie służbą zdrowia - oceniła.

Rekonstrukcja rządu. Lista nowych ministrów

W środę premier przestawił nowy skład Rady Ministrów oraz poinformował o powstaniu dwóch nowych resortów - energii oraz finansów i gospodarki. Oto pełna lista nowych ministrów oraz ich stanowisk:

wicepremier, minister spraw zagranicznych - Radosław Sikorski ,

, minister sprawiedliwości - Waldemar Żurek ,

, minister spraw wewnętrznych i administracji - Marcin Kierwiński ,

, minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych - Tomasz Siemoniak ,

, minister energii (nowy resort) - Miłosz Motyka ,

, minister aktywów państwowych - Wojciech Balczun ,

, minister finansów i gospodarki (nowy resort) - Andrzej Domański ,

, minister rolnictwa i rozwoju wsi - Stefan Krajewski ,

, minister zdrowia - Jolanta Sobierańska-Grenda ,

, minister sportu - Jakub Rutnicki ,

, minister kultury i dziedzictwa narodowego - Marta Cienkowska ,

, minister, członek Rady Ministrów - Maciej Berek (nadzór nad wdrażaniem polityki rządu).