Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami w dwóch województwach: pomorskim i warmińsko-mazurskim. Ponadto mogą tam wystąpić porywy wiatru do 65 km/h. W woj. zachodniopomorskim wydano alert przed silnym deszczem z burzami, gdzie lokalnie może spaść do 50 mm opadów.

Burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h wystąpią w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim. Lokalnie możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 13 do godz. 20.

Ostrzeżenie IMGW. Możliwe burze z porywami wiatru do 65 km/h

Natomiast w woj. zachodniopomorskim wydano alerty przed silnym deszczem z burzami. Tam prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, lokalnie silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 30 do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 10 i potrwają do czwartkowego poranka.

IMGW. Co oznacza ostrzeżenie I stopnia

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.