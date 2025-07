Niemieccy i ukraińscy urzędnicy ocenili, że Rosja nadal zwiększa produkcję dronów typu Shahed, tak by móc przeprowadzać jeszcze mocniejsze ataki dronami dalekiego zasięgu. Rosjanie mają obrać za cel wystrzeliwanie do 2000 takich maszyn w ciągu jednej nocy - przekazuje Instytut Badań nad Wojną. To spory wzrost w porównaniu w pierwszymi miesiącami obecnego roku.

Szef sztabu planowania i dowodzenia niemieckiego ministerstwa obrony, generał dywizji Christian Freuding, ocenił, że Rosja planuje kolejne zwiększenie swoich mocy produkcyjnych w zakresie dronów, jednocześnie stawiając sobie za cel wystrzelenie 2000 takich maszyn w ramach jednego nocnego ataku na Ukrainę. Do pierwszych zwiększonych ataków - według Instytutu Badań nad Wojną - miało by dojść już na jesieni.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zwiększają moce produkcyjne

Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ukrainy oszacował w czerwcu, że Rosja może produkować około 170 dronów typu Shahed dziennie, a do końca 2025 roku planuje zwiększyć moc produkcyjną o jeszcze kolejne 20 w skali jednego dnia.



W ostatnich tygodniach Rosjanie atakują nocą większą liczbą dronów Shahed i dronów-wabików. Jak dotychczas, największy rosyjski atak tego typu bronią miał miejsce w nocy z 8 na 9 lipca i obejmował 728 dronów. Między styczniem a majem 2025 roku Rosja rzadko kiedy wystrzeliwała więcej niż 200 dronów w ciągu nocy, jednak po tym okresie kraj ten zwiększył liczbę takich jednostek z 250 pod koniec maja do ponad 700 w lipcu. Wykorzystanie dronów przez Federację Rosyjską wzrosło o 31 proc. w skali miesiąca w czerwcu i lipcu 2025 roku.

ISW szacuje, że Rosja może być w stanie wystrzelić do 2000 dronów w ciągu jednej nocy do listopada bieżącego roku, jeśli tylko utrzyma się trend wzrostu wykorzystania maszyn. Prognoza amerykańskiego instytutu spełznie na niczym, jeśli miesięczny wskaźnik wykorzystania tych broni wzrośnie lub spadnie z 31 proc.



Najprawdopodobniej siły rosyjskie nie będą w stanie przeprowadzać tak ogromnych ataków każdej nocy. Jest jednak możliwe, że przez kilka dni zmniejszą liczbę dronów do jednorazowego ataku, by po tym czasie po raz kolejny mocniej zaatakować. Tak dzieje się obecnie.

Ukraina szuka wsparcia. Ważne deklaracje podpisane z Francją

Zachodnie inwestycje w rozwój i produkcję ukraińskich dronów pozostają kluczowe dla zdolności Ukraińców do przeciwstawienia się rosyjskim atakom na dużą skalę, a tym samym ochronę ludności cywilnej.

Ważny krok poczyniła Francja. Minister spraw zagranicznych tego kraju udał się na Ukrainę, aby spotkać się z najważniejszymi osobami. Jean-Noel Barrot porozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim oraz nową premier Ukrainy. Julia Swyrydenko ogłosiła, że kraje podpisały dwie ważne deklaracje.

"Pierwsza dotyczy utworzenia nowego funduszu w wysokości 200 milionów euro na wsparcie infrastruktury krytycznej i gospodarki od 2026 roku. W ubiegłym roku zapotrzebowanie na pierwszy program trzykrotnie przekroczyło jego budżet - złożono wnioski na 750 milionów przy dostępnych 200. To dobry sygnał: ukraiński i francuski biznes dostrzegają wspólne projekty" - przekazała na Telegramie premier Ukrainy.



Druga z nich dotyczy opracowania międzyrządowego porozumienia w sprawie strategicznych projektów. "Chodzi nie tylko o inwestycje, ale także o współpracę, technologię i dostęp do rynków europejskich".



Kolejną kwestią jest produkcja francuskich dronów na terytorium Ukrainy. Obie strony uzgodniły porozumienie. "Jesteśmy gotowi rozszerzyć wspólną produkcję obronną. Jest decyzja francuskich firm o rozpoczęciu produkcji dronów w Ukrainie i to jest bardzo cenne. Rozmawialiśmy również o sankcjach wobec Rosji i negocjacjach w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE" - zaznaczył prezydent Ukrainy.