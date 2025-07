"Tusk to nie jest łatwy szef". Wiceminister wprost o współpracy z premierem

Donald Tusk to nie jest łatwy szef. To jest szef wymagający - twierdzi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Polityk KO w programie "Graffiti" komentował medialne doniesienia o możliwej zmianie szefa rządu przy kolejnej rekonstrukcji.

Cezary Tomczyk był gościem wtorkowego programu "Graffiti". Wiceszef resortu obrony pytany był m.in. o słowa Ryszarda Petru, który sugerował, że w kolejnych miesiącach dojdzie do kolejnych rekonstrukcji rządu. Według parlamentarzysty, coraz głośniej mówi się także o zmianie premiera.

Odnosząc się do tych doniesień Cezary Tomczyk stwierdził, że nie wyobraża sobie zmiany szefa rządu. Jednocześnie podkreślił, że premier Donald Tusk skutecznie zarządza ministrami i stawia im zadania, które muszą realizować.

ZOBACZ: Kiedy rekonstrukcja rządu? Podano dokładną datę

- Wszystkie najważniejsze elementy polityki rządu, które dotyczą polityki finansowej i obronnej państwa, polityki która dotyczy bezpieczeństwa wewnętrznego, to są kroki milowe, to są zadania, które stawia przed nami Donald Tusk, a zapewniam, że nie jest to łatwy szef. To jest szef wymagający, który wymaga żeby zadania, które stawia były realizowane, a naszym zadaniem jest to krok po kroku robić - stwierdził.

Sławomir Cenckiewicz szefem BBN. Wiceszef MON: Katastrofa pod wieloma względami

W dalszej części rozmowy Cezary Tomczyk pytany był o przyszłą współpracę z otoczeniem prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Prowadzący Marcin Fijołek wspomniał osobę Sławomira Cenckiewicza, który nominowany będzie na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli instytucji, z którą resort obrony blisko współpracuje.



WIDEO: Wiceszef MON o Sławomirze Cenckiewiczu: Katastrofa pod wieloma względami

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Fakt nominacji pana Cenckiewicza na szefa BBN-u jest katastrofą pod wieloma względami. Człowiek, który ujawnił tajemnice państwowe, który ma zarzuty prokuratorskie. Nigdy nie powinien stać na czele takiej instytucji. Prezydent elekt bierze odpowiedzialność za swoje działania - przekonywał Tomczyk.

Dopytywany o to, jak wyobraża sobie funkcjonowanie w ramach np. Kolegium ds. Bezpieczeństwa, gdzie szef BBN-u jest jednym z ważnych uczestników, stwierdził, że ramy współpracy nakreśla konstytucja.

- Ramy są ściśle określone prawem i tego się będziemy trzymać - skwitował.