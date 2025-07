To już 70 lat. Pałac Kultury i Nauki świętuje urodziny

Podczas 70. urodzin Pałacu Kultury i Nauki od 12.00 do 17.00 odbędzie się piknik w parku Świętokrzyskim. Na uczestników czekają atrakcje: gra terenowa, konkursy z nagrodami, animacje i zabawy, strefy sportu i rozrywki. Partnerami wydarzenia są warszawskie dzielnice i miejskie spółki.

Urodziny PKiN. Co się dzieje?

Od godziny 17.00 na tzw. placu Centralnym - części placu Defilad - rozpocznie się wieczorne świętowanie. W programie znalazł m.in. wernisaż fotograficzny "Pałac i miasto. Warszawa na fotografiach Zbyszka Siemaszki" prezentujący historię stolicy uchwyconą w obiektywie.

Nie zabraknie też urodzinowego tortu, a muzyczne emocje zapewnią koncerty na żywo zespołów Brass Federacja, Beat Back, Menele i Wszyscy Byliśmy Harcerzami.

ZOBACZ: Warszawa pełna kleszczy. Wystosowano ostrzeżenie

Po zmroku organizatorzy zapraszają na silent disco pod gwiazdami i taniec przy świetle iluminowanego PKiN. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne.

W godzinach 20.00-23.00 będzie można bezpłatnie wejść na taras widokowy na 30. piętrze.

Warszawa. Historia Pałacu Kultury i Nauki

21 lipca 1955 r. o godz. 16.00 został oddany do użytku Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina wraz z pl. Defilad. Wybudowany jako "dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego" wieżowiec w centrum Warszawy przez kilka dekad był drugim najwyższym budynkiem Europy - wyższy był tylko gmach Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie.

Budowla ma 46 kondygnacji, w tym 2 podziemne. Wysokość PKiN początkowo wynosiła 230,68 m. W 1994 r. dodano do iglicy wspornik antenowy, co spowodowało zmianę wysokości do 237 m.

W sylwestra 2000 r. na szczycie Pałacu odsłonięto drugi co do wielkości zegar w Europie.

ZOBACZ: Warszawskie metro po pożarze. Prezydent Warszawy zabrał głos

Średnica każdej z czterech tarcz zegara wynosi 6,3 metra, waga tarczy wraz ze wskazówkami to 450 kilogramów. Długość wskazówki godzinowej wynosi 2,7 metra, a minutowej 3,54 metra. Był to wówczas najwyżej na świecie zamontowany zegar wieżowy.

Na wszystkich tarczach zegara widnieje syrenka warszawska.

Zwierzęta w Pałacu Kultury. Koty, sokoły i pszczoły

PKiN jest też miejscem zamieszkania zwierząt. Mieszka w nim 11 kotów, które goszczą wyłącznie w podziemnych kondygnacjach budynku.

Najwyżej w Pałacu ulokowały się sokoły wędrowne, które tuż pod iglicą uwiły swoje gniazdo. Są tam od 1998 r. Z gniazda korzysta już druga sokola para. Nieco niżej w basztach na wysokości 15. piętra azyl znalazły pustułki. Na poziomie 6. piętra, na dachu Teatru Studio, wśród miododajnych krzewów jest pasieka miejskich pszczół.

W PKiN są cztery teatry, dwa muzea, Pałac Młodzieży - kino. 18 lat temu, 52-letni wówczas Pałac Kultury i Nauki został wpisany do rejestru zabytków.