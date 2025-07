Rekonstrukcja rządu. PN nieoficjalnie: Jest lista nowej Rady Ministrów

Nowy skład Rady Ministrów zostanie przedstawiony w środę o godz. 10 - informował rzecznik rządu Adam Szłapka. Polsat News zdołał jednak wcześniej nieoficjalnie ustalić, kto zajmie poszczególne stanowiska. Oto lista po rekonstrukcji, do której w poniedziałek przystąpili liderzy koalicji rządzącej.

Polsat News informował wcześniej, że w poniedziałek o godz. 18 rozpoczęły się narady liderów koalicji rządzącej w sprawie rekonstrukcji rządu. Premier Donald Tusk oficjalną listę ministrów zaprezentuje w środę - o czym napisał na portalu X rzecznik rządu Adam Szłapka.

We wtorek o swoim odejściu poinformował minister sportu Sławomir Nitras. Jak wyjaśnił, stanowisko zachowa do końca tygodnia. Tego samego dnia wieczorem nieoficjalnie do bardziej szczegółowych decyzji o zmianie rządu dotarł Polsat News.

Nowy wicepremier w rządzie

Funkcje wicepremierów zachowają minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Natomiast powołany zostanie także trzeci wicepremier - Radosław Sikorski.

Niezmiennie w swoich dotychczasowych resortach zostaną minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek (Nowa Lewica), minister edukacji Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska), minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica), minister infrastruktury Dariusz Klimczak (PSL), minister klimatu Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) oraz minister polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050).

Wbrew medialnym doniesieniom będą także ministrowie "bez teki", czyli tacy, którzy nie zarządzają bezpośrednio pracą żadnego ministerstwa. Przy tej funkcji ma pozostać Maciej Berek, natomiast przesunięty do niej zostanie dotychczasowy szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który pokieruje operacjami służb specjalnych.

Wspomnianego Sławomira Nitrasa zastąpi na stanowisku ministra sportu Jakub Rutnicki - podobnie jak on, członek Platformy Obywatelskiej. Z kolei władzę nad resortem spraw wewnętrznych po Siemoniaku przejmie Marcin Kierwiński, który dotąd był jedynie członkiem Rady Ministrów.

Rekonstrukcja rządu. Nowi ministrowie

Pełna lista, do której dotarł Polsat News:

Prezes Rady Ministrów - Donald Tusk ,

, Wicepremier, minister obrony narodowej - Władysław Kosiniak-Kamysz ,

, Wicepremier, minister cyfryzacji - Krzysztof Gawkowski ,

, Wicepremier, minister spraw zagranicznych - Radosław Sikorski ,

, Minister finansów i gospodarki - Andrzej Domański ,

, Minister spraw wewnętrznych i administracji - Marcin Kierwiński ,

, Minister sprawiedliwości - Waldemar Żurek ,

, Minister aktywów państwowych - Wojciech Balczun ,

, Minister sportu - Jakub Rutnicki ,

, Minister nauki i szkolnictwa wyższego - Marcin Kulasek ,

, Minister energii - Miłosz Motyka ,

, Minister rolnictwa i rozwoju wsi - Stefan Krajewski ,

, Minister edukacji - Barbara Nowacka ,

, Minister zdrowia - Jolanta Sobierańska-Grenda ,

, Minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ,

, Minister infrastruktury - Dariusz Klimczak ,

, Minister klimatu i środowiska - Paulina Hennig-Kloska ,

, Minister funduszy i polityki regionalnej - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ,

, Minister kultury i dziedzictwa narodowego - Aleksandra Leo ,

, Minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych - Tomasz Siemoniak ,

, Minister, członek Rady Ministrów - Maciej Berek.

Donald Tusk chce uszczuplenia rządu

Według zapowiedzi premiera rekonstrukcja rządu ma oznaczać odchudzenie rządu i usprawnienie jego prac. Obecnie w rządowym składzie jest 19 resortów i 26 ministrów, z czego 7 to ministrowie bez teki.

Obecna struktura ministerstw: Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP), Ministerstwo Cyfryzacji (MC), Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwo Finansów (MF), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Ministerstwo Infrastruktury (MI), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), Ministerstwo Przemysłu (MP), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT), Ministerstwo Sprawiedliwości (MS), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), Ministerstwo Zdrowia (MZ).