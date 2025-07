Według lipcowego sondażu CBOS, pracę Sejmu pozytywnie oceniło 32 procent respondentów - tyle samo co miesiąc wcześniej. Odsetek ocen negatywnych wzrósł z 52 do 54 procent. Natomiast 15 procent badanych nie miało zdania na temat działalności izby niższej parlamentu, co oznacza spadek o jeden punkt procentowy w porównaniu z czerwcem.

Z kolei działalność Senatu pozytywnie oceniło 35 procent respondentów, czyli o dwa punkty procentowe więcej niż w czerwcu. Odsetek ocen negatywnych wzrósł nieznacznie - z 39 do 40 procent. Z kolei 25 procent badanych nie miało zdania na temat działalności Senatu, co oznacza spadek o cztery punkty procentowe względem poprzedniego miesiąca.

Polacy ocenili Andrzeja Dudę. Znów przeważają pozytywne oceny

Najwyższe oceny spośród najważniejszych instytucji państwowych w lipcu otrzymał urzędujący do sierpnia prezydent. Pozytywnie jego działalność oceniło 49 procent respondentów - o jeden punkt procentowy więcej niż miesiąc wcześniej. Lipiec był już drugim kolejnym miesiącem, w którym odsetek osób pozytywnie oceniających działania prezydenta Andrzeja Dudy przewyższał odsetek ocen negatywnych.

Negatywną opinię wyraziło 44 procent badanych, co oznacza spadek również o jeden punkt procentowy. Natomiast siedem procent ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Z sondażu wynika, że pozytywnie pracę prezydenta częściej niż inni oceniają wyborcy PiS oraz Konfederacji, osoby o prawicowych poglądach, często uczestniczące w praktykach religijnych, mieszkańcy wsi oraz najmłodsi (18-24 lata) i najstarsi (+54 lata) respondenci.

Krytycznie o prezydenturze Dudy wypowiadali się z kolei wyborcy KO i Lewicy, osoby deklarujące lewicowe poglądy, nieuczestniczące w praktykach religijnych, mieszkańcy dużych miast i osoby pracujące na własny rachunek, a także uzyskujący najwyższe dochody (ponad 6 tys. zł) i mający najwyższe wykształcenie.

Wyborcy KO i Lewicy zadowoleni z prac parlamentu

Pozytywne opinie na temat pracy parlamentu najczęściej wyrażają zwolennicy KO i Lewicy. Dobrze oceniają ją również osoby o poglądach lewicowych, nieuczestniczące w praktykach religijnych, mieszkające w dużych miastach, posiadające wyższe wykształcenie oraz osiągające najwyższe dochody. Przychylnie o działalności parlamentu wypowiadają się także osoby w wieku 24-35 lat oraz 45-54 lata.

Krytyczne oceny pracy parlamentu najczęściej formułują zwolennicy Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Negatywne opinie dominują również wśród osób o prawicowych poglądach, regularnie uczestniczących w praktykach religijnych (częściej niż kilka razy do roku), mieszkańców wsi - w tym rolników - a także robotników.

Zdecydowanie częściej niezadowolenie z działalności parlamentu wyrażają osoby w wieku 35-44 oraz 55-64 lata. CBOS zwraca też uwagę, że mężczyźni częściej niż kobiety oceniają pracę parlamentu negatywnie.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 3 a 13 lipca na reprezentatywnej imiennej próbie 970 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Wywiady były prowadzone metodami CAPI (wywiad osobisty, 65,5 proc. wszystkich wywiadów), CATI (wywiad przez telefon, 19,7 proc.) oraz CAWI (przez internet, 14,8 proc. wywiadów).