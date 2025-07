Pierwsza potwierdzona dymisja w rządzie Tuska. Minister opublikował nagranie

Minister sportu Sławomir Nitras odchodzi z rządu Donalda Tuska. "W tym tygodniu kończy się moja służba w rządzie RP. Wszystkim, z którymi współpracowałem, z którymi los mnie zetknął, szczególnie sportowcom - niskie ukłony i podziękowania. To był zaszczyt i ogromna przyjemność" - napisał polityk na platformie X.

Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki, jest pierwszym, który oficjalnie potwierdził swoje odejście z rządu w ramach rekonstrukcji. Krótki wpis i nieco dłuższe nagranie opublikował na platformie społecznościowej X.

- Szanowni państwo, w tym tygodniu dobiegnie końca moja służba w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej - zaczął swoją wypowiedź.



- Wszystkim, którzy stanęli na mojej drodze, chciałbym za ten okres serdecznie podziękować. Chciałbym podziękować swoim współpracownikom tu w ministerstwie i w rządzie. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy mnie tutaj ze swoimi sprawami i pomysłami odwiedzali. Tym wszystkim, których ja odwiedzałem na arenach sportowych, w klubach sportowych, w trakcie treningów.

Polityk podkreślił, że w jego obowiązkach wyjątkowo cieszyła go możliwość kontaktu ze sportowcami. - To było dla mnie bardzo inspirujące, a jednocześnie to było ogromne wyróżnienie. W sposób szczególny chciałbym podziękować wszystkim sportowcom za nasze spotkania. Mam nadzieję, że w tym okresie udało mi się trochę ulżyć waszemu wysiłkowi, chociażby w kwestiach finansowych - dodał.

