Kilka dni dzieli nas od jednego z najbardziej symbolicznych i wzruszających wydarzeń sportowych w Warszawie. W sobotę tysiące biegaczy stanie na starcie, by oddać hołd Bohaterom z 1944 roku. To już ostatni moment, by zapisać się na 34. Bieg Powstania Warszawskiego. Liczba miejsc jest ograniczona, zbliża się limit dostępnych numerów startowych. Start, zgodnie z tradycją, w godzinach wieczornych.

Na biegaczy czekają dwa dystanse: 5 km i 10 km. W tym roku organizatorzy zwiększyli limity uczestników, lecz mimo to miejsca znikają w szybkim tempie.

Dostępne są ostatnie numery startowe na bieg na 5 kilometrów. Natomiast bieg na dystansie 10 kilometrów zostało ich nieco ponad 1,5 tysiąca. Nie warto zwlekać z zapisami.

Uczestnicy swoje numery startowe odbiorą w Biurze Zawodów w dniach:

czwartek (24.07) w godz. 15:00-20:00

piątek (25.07) w godz. 15:00-20:00

sobota (26.07) w godz. 10:00-18:00

#BiegamDobrze dla Bohaterów: każda złotówka liczy się podwójnie

Tegoroczna edycja akcji #BiegamDobrze niesie ze sobą wyjątkowy bonus. Fundacja Biedronki - partner społeczny biegu - podwoi kwotę zebraną przez biegaczy w ramach charytatywnych zbiórek. To oznacza, że każda złotówka zebrana na wsparcie Powstańców Warszawskich zostanie zwiększona w dwie.

Fundacja Biedronki dołoży do zbiórek nawet 30 tysięcy złotych. Wszystko w rękach uczestników. To najlepszy moment, by dołączyć do akcji i pomóc - realnie, skutecznie i z sercem.

Zbiórkę może założyć każdy, kto ma już numer startowy na bieg. Liczy się każda wpłacona życiówka. Wystartowanie ze zbiórką to zaledwie kilka kliknięć w Panelu Biegacza. Pomóżmy razem.

Opis akcji dostępny jest na stronie.

Medal i koszulka - symbole pamięci

Organizatorzy zaprezentowali oficjalne projekty medalu i koszulki tegorocznego biegu. Medale tegorocznej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć" łączą się w całość. Pamiątka z tego wydarzenia ma formę… stylizowanej ramy z opaską powstańczą.

Koszulki techniczne dostępne są do zamówienia w Panelu Biegacza - podczas rejestracji lub w edycji zgłoszenia. Liczba sztuk ograniczona.

Rekordowa edycja 34. Biegu Powstania Warszawskiego

Bieg Powstania Warszawskiego to wyjątkowe wydarzenie, które łączy pokolenia w sportowym wysiłku i patriotycznej pamięci. Tegoroczna edycja będzie większa niż poprzednia - rekordowa pod względem liczby uczestników i ich zaangażowania w towarzyszącą biegowi akcję charytatywną. Warszawa szykuje się na wyjątkową noc 26 lipca 2025 roku.

Dołącz do wydarzenia, które porusza serca. Weź udział w tym wyjątkowym biegu i oddaj hołd Bohaterom.

Oficjalna strona biegu

Rejestracja

Na 34. Bieg Powstania Warszawskiego zapraszają organizatorzy: Aktywna Warszawa i Fundacja "Maraton Warszawski". Sponsorem głównym biegu jest PKO Bank Polski.

