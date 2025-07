Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało Polaków do opuszczenia terenów Rosji. W najnowszym komunikacie podkreślono, że trwa wojna z Ukrainą, a Polska uznawana jest przez władze Federacji Rosyjskiej za państwo nieprzyjazne. Szczególną uwagę resort zwrócił tym, którzy mają podwójne obywatelstwo.

"Nie podróżuj do Rosji" - taki apel wystosowano we wtorek na profilu MSZ w mediach społecznościowych. Kilka dni wcześniej polski resort wskazywał na zagrożenie dla podróżnych, wynikające z faktu trwania wojny w Ukrainie i wrogiego nastawienia rosyjskich władz do Polaków. Ostrzeżono też, że ze względu na zredukowaną liczebność personelu konsularnego RP w Rosji udzielenie pomocy obywatelom Polski jest ograniczone.

Polacy zagrożeni podczas pobytu w Rosji

Z kolei najnowsza wiadomość, którą zamieszczono na platformie X, dotyczy osób o podwójnym obywatelstwie. Zgodnie z obowiązującym prawem w Rosji, są oni traktowani wyłącznie jako obywatele Federacji Rosyjskiej, co oznacza, że muszą przestrzegać aktualnego reżimu. Niewykluczone są więc obowiązkowe pobory do wojska, odbywające się w ramach mobilizacji wojennej.

"Obywatelom polskim przebywającym w Rosji zalecamy opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi, jeżeli sytuacja życiowa, rodzinna lub zawodowa nie wymaga konieczności pozostawania na terytorium tego kraju" - czytamy na stronie internetowej ministerstwa.

📢 NIE PODRÓŻUJ DO ROSJI



‼️ Obywatele RP posiadający również obywatelstwo rosyjskie są traktowani w świetle rosyjskiego prawa wyłącznie jako obywatele Federacji Rosyjskiej.



— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) July 22, 2025

Jeśli jednak zajdzie potrzeba podróży, niezbędne jest zarejestrowanie w systemie Odyseusz. W razie krytycznej sytuacji - drastycznego pogorszenia bezpieczeństwa, zamknięcia rosyjskich granic lub innych nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych - niezgłoszenie pobytu w Rosji może uniemożliwić polskim służbom przeprowadzenie ewakuacji.

Zasady podróży do Rosji

Przypomnijmy, że bezpośrednie loty między Polską a Rosją zostały zawieszone, a możliwość podróży innymi środkami bardzo ograniczona. Podczas pobytu w Rosji praktycznie nie da się korzystać ze środków finansowych ulokowanych w Polsce - przykładowo płacić polską kartą płatniczą. Może dojść także do sytuacji, kiedy miejscowe służby dokonają nieuzasadnionego zatrzymania, przeszukania i sprawdzenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz zablokowania możliwości opuszczenia kraju.

Należy zawsze posiadać przy sobie paszport i kartę migracyjną. "Dokument paszportowy powinien być ważny minimum pół roku od dnia planowanego opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej" - wyjaśnia ministerstwo.

Ponadto obywatele RP muszą wyrobić jedną z wiz umożliwiających wjazd do Rosji. Jeśli pobyt na terenie kraju ma być dłuższy niż siedem dni, trzeba dodatkowo zarejestrować się w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji. W praktyce obowiązek ten spoczywa na osobach gospodarzach, ale lepiej samemu dopilnować załatwienia formalności.

Zagrożenie dla zdrowia lub życia wynika także z obecności patogenów wywołujących takie choroby jak AIDS, gruźlica i choroby układu pokarmowego. "Przed wyjazdem do Rosji koniecznie ubezpiecz się kompleksowo" - czytamy w rządowym komunikacie.