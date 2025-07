We wtorkowym głosowaniu za projektem ustawy w sprawie zmian w kodeksie postępowania karnego zagłosowało w drugim czytaniu 263 deputowanych - podała agencja Interfax-Ukraina. Przewodnicząca parlamentarnej komisji ds. polityki antykorupcyjnej Anastasija Radina (partia Sługa Narodu) przekazała, że dokument uwzględnia poprawki ograniczające niezależność instytucji antykorupcyjnych. Zgodnie z nimi działalnością Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) będzie kierował prokurator generalny Rusłan Krawczenko.

Zmiany w systemie antykorupcyjnym Ukrainy

Projekt przyjęto dzień po tym, jak ukraiński kontrwywiad poinformował o ujawnieniu rosyjskiego szpiega w kręgach antykorupcyjnej instytucji. W poniedziałek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wykryła agenta rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który odpowiadał za wzmacnianie jej wpływów w NABU. Oskarżonym o zdradę jest deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Fedir Chrystenko, członek zakazanej partii opozycyjnej. Przebywa on poza granicami kraju. W związku ze sprawą zatrzymano jednak jednego z naczelników międzyregionalnych wydziałów detektywów NABU Rusłana Mahamedrasułowa.

Dyrektor NABU Semen Krywonos z niezadowoleniem odniósł się we wtorek do decyzji Parlamentu Ukrainy. Uważa, że to jawne zezwolenie na korupcję. - Głosami 263 deputowanych infrastruktura antykorupcyjna została zniszczona. To, co zostało stworzone jako żądanie Euromajdanu, jako publiczne żądanie walki z korupcją na wysokim szczeblu, dziś zostało zniszczone - ocenił.

- Teraz potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta Ukrainy (Wołodymyra Zełenskiego). Prosimy, aby nie podpisywał tego projektu ustawy i zwrócił go z odpowiednim wetem - dodał Krywonos.

Komisja Europejska zaniepokojona sytuacją w Ukrainie

Wcześniej podczas konferencji prasowej w Kijowie szef biura antykorupcyjnego podkreślał, że docenia pracę ukraińskiego kontrwywiadu, ale jego działania nie mogą być skierowane przeciw systemowi walki z nielegalnymi wpływami. "Nie mogą być podstawą do niszczenia instytucji antykorupcyjnej" - mówił.

Na doniesienia z ukraińskiej polityki zareagowała także Komisja Europejska. Rzecznik KE Guillaume Mercier oświadczył, że zdolność do walki z korupcją jest niezbędna, by przeprowadzić akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej.

- Akcesja Ukrainy będzie wymagała silnej zdolności do zwalczania korupcji i zapewnienia odporności jej instytucji - podkreślił.

Pomoc Ukrainie zależna od jej praworządności

Mercier dodał, że UE wspiera Ukrainę finansowo, ale ta pomoc jest uzależniona od postępów w zakresie przejrzystości, reformy sądownictwa i demokratycznych rządów. Jak zapewnił, KE będzie monitorować sytuację i motywować ten kraj do przestrzegania praworządności.

Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego 2022 r. - cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej inwazji. 25 czerwca 2024 r. UE formalnie rozpoczęła proces rozmów akcesyjnych z Ukrainą, w ramach którego Kijów powinien dostosować swoje prawo do prawa unijnego.

Obecnie Ukraina czeka na otwarcie pierwszego tzw. klastra negocjacyjnego obejmującego m.in. praworządność i walkę z korupcją. Decyzję tę, wymagającą jednomyślnej zgody krajów członkowskich UE, blokują Węgry.