Kilkanaście minut po godzinie 10 marszałek Szymon Hołownia rozpoczął 39. posiedzenie Sejmu. Chwilę później zorganizowana została konferencja prasowa w trakcie której lider Polski 2050 przedstawił szczegółowy plan posiedzenia.

Jednym z tematów, który ma pojawić się w programie jest kwestia badania parlamentarzystów w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu.

- Przygotowałem projekt dot. możliwości badania czy zlecenia przez marszałka prowadzącego możliwości zbadania posła alkomatem na sali plenarnej w czasie obrad. Zamierzam go poddać dyskusji na posiedzeniu prezydium Sejmu, a następnie zgłosić - stwierdził.

Szymon Hołownia wyjaśnił, że dyskusja jest potrzebna ponieważ wśród posłów istnieją różne głosy w tej sprawie. Część z nich twierdzi, że może być to wykorzystywane jako narzędzie polityczne.

- To się nie zdarzało często. W mojej kadencji zdarzyło się to tylko kilkukrotnie, że posłowie, których podejrzewaliśmy o bycie pod wpływem alkoholu znajdowali się na sali plenarnej. W takiej sytuacji trzeba mieć narzędzia do interwencji, marszałek nie może być bezradny - podkreślił.

Sejm reaguje na wypowiedzi Grzegorza Brauna. Marszałek o dwóch projektach uchwał

W trakcie konferencji Szymon Hołownia zapowiedział także dwa projekty uchwał dotyczące wypowiedzi Grzegorza Brauna w których negował istnienie komór gazowych w obozie Auschwitz-Birkenau.

Autorem jednego z nich jest, pochodząca z Oświęcimia, posłanka Dorota Niedziela.

- Drugi projekt poselski przygotowuje klub Lewicy. Te projekty spotkają się w komisji kultury i ta komisja podejmie decyzję o tym, co dalej z tym zrobimy - wyjaśnił lider Polski 2050.