Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował we wtorek o wstrzymaniu sprzedaży leku:

Atorvastatin Medical Valley (Atorvastatinum) 40 mg, tabletki powlekane;

opakowanie 30 tabletek, nr GTIN 05909991501662;

podmiot odpowiedzialny: Medical Valley Invest AB z siedzibą w Höllviken, Szwecja;

nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27496.

Jak przekazano, decyzja dotyczy wszystkich serii leku i ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Atorvastatin Medical Valley to lek należący do grupy statyn, czyli substancji regulujących przemiany lipidów w organizmie. Jest przeznaczony do stosowania u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Lek Atorvastatin Medical Valley wycofany z aptek. Szczegóły decyzji GIF

W uzasadnieniu decyzji o wycofaniu leku z aptek GIF powołuje się na badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Leków, które wykazały niezgodność w wyglądzie tabletek.

W związku z tym stwierdzono, że "produkt ten nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych".

"W toku postępowania wyjaśniającego strona oceniła, że wpływ przedmiotowej niezgodności na reklamowaną serię i ogólną produkcję jest ograniczony, jednakże Prezes Urzędu w swojej opinii w przedmiotowej sprawie wskazał, że niezgodność ta może mieć wpływ na krytyczne atrybuty jakościowe produktu leczniczego, szczególnie te mogące ulegać zmianie w trakcie jego przechowywania" - ostrzega GIF.