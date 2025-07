Co najmniej 27 osób zginęło w katastrofie samolotu szkoleniowego sił zbrojnych Bangladeszu - poinformowały władze tego kraju. Rannych zostało ponad 170 osób. F7 uderzył w kampus szkoły Milestone School and College położonej na północnych przedmieściach stolicy kraju, Dhaki.

Armia Bangladeszu poinformowała, że samolot doznał usterki mechanicznej tuż po tym, jak wystartował. Przekazano też, że wśród ofiar katastrofy jest pilot maszyny, porucznik Muhammad Taukir Islam.

Ministerstwo zdrowia Bangladeszu poinformowało, że większość rannych, w tym wiele dzieci wieku od 9 do 14 lat trafiło z poparzeniami do siedmiu stołecznych szpitali.

Bangladesz. Katastrofa w Dhace. "Płonący samolot uderzył w budynek szkoły"

Według relacji naocznych świadków, których cytuje portal BBC, "płonący samolot uderzył w budynek szkoły".

- Na moich oczach... samolot przeleciał tuż nad głową. W środku dwupiętrowego budynku było wielu rodziców, bo młodsze dzieci wychodziły już po lekcjach - powiedział BBC jeden z uczniów.

ZOBACZ: Katastrofa w stolicy Bangladeszu. Samolot spadł na kampus uczelni

Tymczasowy gabinet premiera Muhammada Yunusa poinformował o powołaniu komisji śledczej, która ma zbadać okoliczności tragedii oraz ogłosił wtorek dniem żałoby narodowej w całym kraju. Szef rząd zapewnił też, że wszyscy poszkodowani i ich rodziny otrzymają niezbędną pomoc.

"Cały naród jest teraz pogrążony w smutku. Życzę rannym szybkiego powrotu do zdrowia i zalecam, by wszystkie instytucje, w tym placówki medyczne podeszły do zaistniałej sytuacji z najwyższą powagą" - napisał Yunus na portalu społecznościowym X.