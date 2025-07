Upał, który jeszcze wczoraj windował słupki rtęci został wyparty przez front burzowy. Temperatury w całym kraju mocno spadły, a IMGW wydał ostrzeżenia przed przetaczającymi się nawałnicami.

Alerty drugiego stopnia przed burzami z obfitymi opadami deszczu obowiązują w zachodnich powiatach województwa zachodniopomorskiego. do godz. 14:00. Miejscami może też spaść grad.

Nawałnice w Polsce. Gdzie jest burza?

W pozostałej części zachodniopomorskiego, w pomorskim oraz pow. złotowskim w Wielkopolsce obowiązuje, do późnych godzin popołudniowych, ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Z kolei do wieczora ostrzeżenia przed burzami obowiązują mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz części woj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

ZOBACZ: Niebezpieczne burze i silne wichury. Ostrzeżenia dla znacznej części Polski

Na tym obszarze IMGW prognozuje "burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad".

Prognoza pogody. Burze i opady deszczu

W nocy na zachodzie i północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a także przelotne opady deszczu. Początkowo na północnym wschodzie możliwe burze z opadami do 15 mm.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 14 do 17 st. C, jedynie w kotlinach górskich od 11 do 15 st. C.

ZOBACZ: Nadciągają burze i ulewy. Wydano nowe ostrzeżenia

Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach 60 km/h.

W środę na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami duże, przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze.

Suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C na wybrzeżu, około 25 st. C w centrum, do 27 st. C na południu. Wiatr na południu słaby, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km/h.