Bójka przed Dworcem Centralnym wywołała burzę w sieci. Policja ujawnia szczegóły

Na postoju taksówek przed Dworcem Centralnym w Warszawie doszło do bójki między dwoma mężczyznami. Nagranie z tego zajścia obiegło sieć i wywołało oburzenie w środowisku prawicowym, które domagało się ujawnienia przez policję tożsamości czarnoskórego mężczyzny. Służby przekazały, że do bójki doszło pomiędzy dwoma obcokrajowcami, a udostępniony materiał wideo pokazuje tylko część zajścia.

"Został zabezpieczony monitoring, który zarejestrował zajście. Zdarzenie miało miejsce wieczorem 21 czerwca" - poinformowała stołeczna policja na platformie X.

"Obydwaj mężczyźni to obcokrajowcy. Jeden z nich to kierowca przewozu osób 'na aplikację' i to on pierwszy miał fizycznie zaatakować drugiego, a finalnie zostać pobitym. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że żaden z mężczyzn nie chciał złożyć w tej sprawie zawiadomienia" - dodano.

Bójka przed Dworcem Centralnym. Policja ujawnia szczegóły zajścia

W kolejnym komunikacie stołeczna policja uściśliła, że do zdarzenia doszło przed godz. 20, a obcokrajowcami byli obywatel Turcji i obywatel USA.

"(...) W momencie rozpoczęcia interwencji mężczyźni nie atakowali się, stali i oświadczyli policjantom, że doszło między nimi do kłótni i rękoczynów, ale żaden nie chce w tej sprawie składać zawiadomienia" - przekazano. "Policjanci ustalili tożsamość obydwu mężczyzn, a sprawdzenie w systemach informatycznych pokazało, że żaden z nich nie jest osobą poszukiwaną" - dodano.

"Co istotne, w momencie interwencji policjanci nie mieli tak szczegółowej wiedzy o przebiegu całego zajścia, jaką dysponujemy obecnie po zapoznaniu się z nagraniem monitoringu, które przedstawia szerszy zarys całego zdarzenia, niż ten upubliczniony przez użytkowników X" - zaznaczono w komunikacie.

Nagranie krążące po sieci pokazuje fragment całego zajścia, w którym czarnoskóry mężczyzna bije leżącego na ziemi białoskórego mężczyznę.

"Z obecnie pozyskanych informacji wynika, że obywatel Turcji, który był kierowcą przewozu osób 'na aplikację', pierwszy zaatakował drugiego mężczyznę, ale finalnie sam został przez obywatela USA uderzony i przewrócony na jezdnię. Czynności w tej sprawie będą kontynuowane, a uzupełniony materiał dowodowy przesłany do prokuratury i poddany analizie prawno-karnej" - czytamy.

Afera o bójkę na Centralnym. Rzecznik MSWiA odpowiada posłowi PiS

Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości zaapelował do rzecznika MSWiA Jacka Dobrzyńskiego o ujawnienie tożsamości agresywnego mężczyzny na nagraniu. "Panie Dobrzyński, jest południe - chyba jest Pan w pracy? Czekamy na informacje ws. pobicia człowieka przez murzyna przed Dworcem Centralnym w Warszawie. Chcemy rzetelnych informacji" - napisał.

W odpowiedzi Jacek Dobrzyński skomentował słownictwo posła PiS-u: "Nie ma co czekać, zawsze warto zajrzeć na profil Komendy Stołecznej Policji. Ten pana tekst 'w sprawie pobicia człowieka przez murzyna' to klasyczny przejaw rasizmu. Faktycznie do bójki doszło pomiędzy obywatelami USA i Turcji".