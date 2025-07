W trakcie wspólnej konferencji prasowej z niemieckim ministrem spraw wewnętrznych Alexandrem Dobrindtem Tomasz Siemoniak nawiązał do piątkowego Szczytu Migracyjnego, który odbył się w Niemczech.

- Podpisaliśmy deklarację, w której bardzo jasno mówimy: twardo chcemy walczyć z nielegalną migracją, która jest wielkim problemem dla Polski, Niemiec i innych państw UE - podkreślił minister.

Podkreślił, że Polska zyskała tam pełne poparcie ministrów reprezentujących Austrię, Niemcy, Francję, Danię, Czechy, komisarza Unii Europejskiej dla naszej polityki walki z weaponizacją i instrumentalizacją migracji.

Jak podsumował, na ochronę granic nasz kraj przeznaczył 2,6 miliona złotych oraz desygnował na granicę 11 tysięcy polskich żołnierzy. - Chcę to pokazać ministrowi spraw wewnętrznych Niemiec w poczuciu takim, że walka z nielegalną migracją musi się odbywać na zewnętrznych granicach UE, właśnie tu - mówił.

- Robimy wszystko, żeby zatrzymać właśnie tutaj nielegalną migrację, by te osoby nie przedostawały się do Polski i dalej do Niemiec i innych państw - zaznaczył.

Siemoniak o kontrolach na granicy: Będą przedłużane

Siemoniak stwierdził również, że według szacunków dzięki służbie żołnierzy, zabezpieczeniom fizycznym oraz barierze elektronicznej, skuteczność obrony granic sięga 97-98 proc. - Zakończyliśmy w tych dniach budowę bariery elektronicznej na pełnej długości, także obejmującej odcinki rzeczne granicy - poinformował.

Przypomniał także, że od 7 lipca na graniach z Niemcami i Litwą przywrócone zostały tymczasowe kontrole. - Szczególnie efektywne kontrole okazały się kontrole na granicy polsko-litewskiej, bo migranci, którzy nie przeszli przez granicę polsko-białoruską przez Łotwę i Litwę kierowali się do Polski - wskazał.

- W naszym przekonanie kontrole po stronie niemieckiej, którą prowadzą Niemcy i kontrole po stronie polskiej, służą wzajemnej walce z nielegalną migracją, ale jesteśmy przekonani co do tego, że jedną z największych wartości UE jest wolność podróżowania, czyli strefa Schengen, więc jeśli strona niemiecka uzna w pewnym momencie, że rezygnuje z tych kontroli, powiedział to nasz premier Donald Tusk, my też nie będziemy kontrolowali na tej granicy - zapowiedział.

Jednak jak podkreślił, obecnie wszystkie formy kontroli granic, w tym czasowe zawieszenie prawa do azylu, strefa buforowa i również tymczasowe kontrole granicach będą przedłużane.

- Dzisiejsza wizyta ministra pokazuje to, że wspólnie oceniamy zagrożenia i problemy, które stoją przed Niemcami i Polską. Liczymy na wsparcie Niemiec w UE na rzecz różnych działań, także finansowe, na rzecz ochrony granic. Problemy migracji są wspólne, nigdy jeden kraj nie rozwiąże tego problemu kosztem drugiego, musimy je rozwiązywać razem - przekazał.

Szef MSWiA apeluje do obywateli UE: Zapraszamy, jest tu bezpiecznie

Na koniec minister zaapelował do Polaków, Niemców oraz obywateli Unii Europejskiej zachęcając do wyboru naszego kraju jako miejsca na spędzenie wakacji.

- Przyjeżdżajcie jako turyści do woj. podlaskiego, do woj. warmińsko-mazurskiego w Polsce, jest tu bezpiecznie. Jest mniej turystów, także turystów z Niemiec i zza granicy, więc chcę wykorzystać tę okazję, by powiedzieć: zapraszamy, została jeszcze duża część wakacji, można też przyjechać po wakacjach - zachęcał.

Dodał również, że dzisiaj jeszcze ministrowie wezmą udział w kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, które odbędzie się w Kopenhadze w związku z przyjęciem prezydencji przez Danię. - Bardzo liczymy, że te wszystkie tematy walki z nielegalną migracją, będą bardzo mocno kontynuowane przez naszych duńskich partnerów - podkreślił szef MSWiA.

"Ogromne osiągnięcia". Szef MSWiA Niemiec dziękuje Polsce

Głos podczas konferencji zabrał również szef niemieckiego MSWiA. - Chciałbym podziękować za ogromne osiągnięcia Polski w ostatnich miesiącach i latach na rzecz ochrony granic zewnętrznych UE - dziękował Alexander Dobrindt.

- Chciałbym powiedzieć, jak wielkie wrażenie robi to, co czyni Polska tutaj na granicach Unii Europejskiej z Białorusią, co jest czynione tutaj, aby nielegalną migrację zastopować - przyznał polityk.

Jak dodał, dlatego ważne było, żeby w deklaracji końcowej podkreślić, "jak ważne jest to, abyśmy Polskę wspierali jako UE zarówno finansowo, logistycznie, ale także wyrażając nasze uznanie dla tego, co Polska robi na granicach zewnętrznych UE w celu zwalczania nielegalnej migracji".

- Przez kontrole na granicy z Litwą codziennie są wyłapywani nielegalni migranci i przemytnicy. Udaje się zwalczyć ich działalność - tłumaczył Alexander Dobrindt, mówiąc o nowym szlaku przemytników, tzw. szlaku bałtyckim.