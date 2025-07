Informacja o incydencie dotarła do chojnickich policjantów w niedzielny poranek. Jak przekazali świadkowie zdarzenia, mężczyzna wyszedł z osobowego audi i zaczął wypowiadać obraźliwe hasła pod adresem obcokrajowców. Następnie wyciągnął on przedmiot przypominający broń palną i pokazał go przechodniom.

ZOBACZ: Chojnice. Matka zamknęła dzieci w mieszkaniu i poszła na piwo. Sąsiedzi wezwali policję

Zatrzymanie mężczyzny to efekt pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, przy współpracy z kryminalnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku. Funkcjonariusze ustalili, w jakim miejscu przebywał podejrzany, a następnie go zatrzymali.

Chojnice. Służby zabezpieczyły znalazły przypominające broń

Służby zabezpieczyły trzy przedmioty przypominające broń. Jeden z nich znajdował się w bagażniku pojazdu, a kolejne - w miejscu zatrzymania. Zostaną one przekazane biegłemu, który dokona oceny balistycznej i sprawdzi, czy spełniają definicję broni palnej.

ZOBACZ: Chojnice. W wyniku pożaru hospicjum zmarło czworo pensjonariuszy. Rozpoczął się proces

Prokuratura prowadzi dalsze czynności. Sprawa jest badana pod kątem m.in. przestępstwa z nienawiści oraz nielegalnego posiadania broni. Jak przekazała Interii Karina Kamińska z KWP w Gdańsku, mężczyźnie zarzuca się ogólne nawoływanie do nienawiści, które nie było skierowane w stronę konkretnej osoby.