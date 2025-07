23-letni piłkarz, który dopuścił się szalonego rajdu w okolicach Milicza, nie przejdzie do nowego klubu - ustalił reporter Polsat News. Władze drużyny postanowiły odciąć się od zawodnika. Podobnie postąpił także poprzedni zespół 23-latka, który zdecydował się nie przedłużać z nim kontraktu.

Według ustaleń Dariusza Nowakowskiego z Polsat News upadł transfer 23-letniego piłkarza, który pędził drogą powiatową w okolicach Milicza. Nagranie z rajdu pojawiło się w ostatnich dniach w mediach społecznościowych.

Jak poinformował reporter, zawodnik miał przejść testy medyczne w Piaście Żmigród, ostatecznie jednak władze klubu postanowiły porzucić pomysł podpisania z nim kontraktu.

23-letni piłkarz pędził drogą powiatową. Kluby odcinają się od zawodnika

Oprócz tego okazało się, że jego dotychczasowy klub Polonia Środa Śląska zdecydował się nie przedłużać z nim kontraktu. Reporter ustalił, że pracodawca odciął się od swojego byłego zawodnika.

Stanowiska klubów to efekt ostatniego rajdu 23-latka, który kierując Mercedesem AMG, jechał z prędkością przekraczającą 180 kilometrów na godzinę. Mężczyzna podczas jazdy stosował niebezpieczne manewry, wyprzedzając kilka pojazdów naraz, w tym przekraczając linię ciągłą.

Jak poinformował st. asp. Łukasz Porębski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, "kierujący samochodem osobowym popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym, które na chwile obecną kwalifikują tą osobę do zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi i wypisania mandatu karnego opiewającego na kwotę kilku tysięcy złotych".

- Z racji tego, że było to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, będziemy rozważać możliwość o skierowanie wniosku o ukaranie - dodał.

Zdaniem natomiast Janusza Popiela, prezesa Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter - Ego, osoby, które występują w nagraniach z niebezpiecznych rajdów, "śmieją się z państwa, ponieważ wiedzą, że są bezkarne". - Nie ma realnych możliwości - bez naginania prawa - w taki sposób, żeby ta kara była dla nich dolegliwa - zaznaczył ekspert.