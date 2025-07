Theo Francken podejrzewa, że Rosja w przyszłości może zdecydować się na zaatakowanie jednego ze wschodnich krajów NATO. W grę wchodzi agresja na państwa bałtyckie, w których zamieszkuje duża mniejszość rosyjska.

Powiedział jednak, że ewentualny atak będzie przypominał dobrze znany scenariusz z Krymu lub Donbasu.

Rosja zaatakuje NATO? Użyje "zielonych ludzików"

Franken zauważył, że inwazja Rosji na pełną skalę na jeden lub więcej krajów członkowskich NATO jest mało prawdopodobna. Według niego może to być bardziej złożona interwencja.

"Myślę, że nie zaczną od pełnej inwazji na terytorium NATO. Może to być raczej coś podobnego do tego, co miało miejsce w Donbasie w 2014 roku: wszystko zaczyna się od 'powstania' rosyjskojęzycznej mniejszości, która musi być 'broniona przez ojczyznę'. Następnie pojawiają się tak zwane 'małe zielone ludziki', rzekomo nie rosyjskie wojsko, ale po prostu ludzie, którzy nagle przybyli, aby chronić rosyjską mniejszość" - powiedział polityk w rozmowie z "The Telegraph".

Franken uważa, że Moskwa nie odważy się na otwarty atak na jeden z krajów członkowskich NATO, w tym Finlandię, ponieważ Rosjanie wiedzą, że przegrają.

"Podejście będzie znacznie bardziej wyrafinowane. Mówiąc obrazowo, mogą zająć miasto, na przykład w Estonii, a następnie powiedzieć: 'Musimy chronić Rosjan tutaj. To miasto jest nasze. To jest Rosja'" - dodał szef belgijskiego Ministerstwa Obrony.

Atak Rosji na NATO. Ukraińcy ujawnili plany

Wcześniej szef Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow podczas spotkania ze specjalnym przedstawicielem prezydenta USA Keithem Kelloggiem ujawnił dane wywiadowcze dotyczące przygotowań Rosji do ataku na NATO. Powiedział on, że "imperialne plany Kremla nie ograniczają się do Ukrainy".

Strona amerykańska została poinformowana o aktualnej sytuacji operacyjnej, ocenie planów Federacji Rosyjskiej do 2036 roku.

Budanow zauważył, że ambicje Kremla obejmują całą Europę. Ukraiński polityk zapewnił, że przy wsparciu Stanów Zjednoczonych zagrożenie to może zostać wyeliminowane.