Koalicja pod wodzą premiera Donalda Tuska szykuje się do "nowego otwarcia", którym ma być nadchodząca rekonstrukcja rządu. Tymczasem Polacy są podzieleni w kwestii tego, czy rząd dotrwa do kolejnych wyborów. Według najnowszego sondażu niewiele ponad połowa ankietowanych widzi na to szanse.