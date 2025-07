Fala upałów wraca do Polski. IMGW, który wydał ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia, przypomina, że tak wysoka "temperatura może wpłynąć drastycznie na nasze zdrowie". Wydane alerty będą obowiązywały do poniedziałkowych wczesnych godzin nocnych, a nie do wtorku, jak informowano wcześniej.

Najnowsze ostrzeżenia meteorologiczne IMGW dotyczą upałów I i II stopnia, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze i silne burze. Wyładowania atmosferyczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób przebywających w danej chwili na dworze, dlatego zaleca się, aby na czas ich trwania pozostać w krytych obiektach.

Upały w Polsce. Ostrzeżenia przed silnymi burzami

Prognozowana temperatura maksymalna w poniedziałek ma osiągnąć w dzień od 29 st. C do 32 st. C. Najwyższą wartość wskazywać będą termometry zlokalizowane w południowo-wschodniej Polsce - w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Dla wschodniej części kraju obowiązuje alert meteorologiczny II stopnia. Podobnie kształtuje się tam sytuacja w związku z zagrożeniem gwałtownym wzrostem stanu wody - w komunikacie IMGW poinformował o I stopniu niebezpieczeństwa hydrologicznego dla tego regionu. W czasie burz może spaść około 35 mm deszczu. Natomiast dla centralnej polski wydano ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia.

ZOBACZ: Ten sygnał zwiastuje udar cieplny. Chwilę później zaczyna się walka z czasem

Aktualne ostrzeżenia obowiązują od godz. 12:00 do godz. 20:00 21 lipca. Mimo to instytut zachęca do zachowania ostrożności także w kolejnych dniach.

Gwałtowne burze w kolejnych dniach

Synoptycy prognozują burze z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi we wtorek, jednak ogólna sytuacja pogodowa tego dnia ma ulec poprawie. Wynika to z tego, że temperatura spadnie do około 25 st. C.

Gorzej będzie natomiast z opadami, których wielkość w czasie burz osiągnie stan do 35 mm w większości zagrożonych obszarów, a na zachodzie kraju - do 50 mm. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, początkowo punktowo do 90 km/h.

"W kolejnych dniach napłyną masy powietrza polarnego morskiego, chłodniejsze na północnym zachodzie i cieplejsze na południu i południowym wschodzie kraju. Nadal w wielu miejscach będą występować przelotne opady deszczu i burze, ale już nie tak gwałtowne" - przekazał IMGW. "Nadciągnie chłodniejsze powietrze, zwłaszcza na północnym zachodzie" - dodała rzecznik prasowa, synoptyk IMGW-PIB Agnieszka Prasek.

ZOBACZ: Jedna osoba nie żyje, a 13 zostało rannych. Tragiczne skutki uderzenia pioruna

Zagrożenie pogodowe dla ludzi, zwierząt i roślin

W jednym z komunikatów podkreślono, że obecna sytuacja pogodowa nie jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. "Temperatura może wpłynąć drastycznie na nasze zdrowie. Wysokie jej wartości zagrażają nam, zwierzętom i roślinom" - napisano na X.

Należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, schładzaniu ciała i niewystawianiu go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Natomiast w czasie burz konieczne jest kontrolowanie bieżących komunikatów pogodowych, unikanie otwartych przestrzeni oraz zabezpieczenie obiektów, które mogłyby zostać zdmuchnięte przez silne porywy wiatru. Ponadto służby zachęcają, by przy zdarzeniach kryzysowych udzielać pomocy potrzebującym osobom.