Papież odniósł się do "dramatycznych informacji". "Proszę o to ponownie"

- Proszę ponownie o to, by natychmiast zatrzymano barbarzyństwa wojny i by osiągnięto pokojowe rozwiązanie konfliktu - mówił papież podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. Leon XIV odniósł się do "dramatycznych informacji" dotyczących ataku na parafię Świętej Rodziny w Gazie. Zachęcił także do modlitwy za rządzących.

Zwracając się do kilku tysięcy osób zgromadzonych na modlitwie Anioł Pański na placu przed Pałacem Apostolskim w Castel Gandolfo, papież powiedział: - Nadal napływają także w tych dniach dramatyczne informacje z Bliskiego Wschodu, szczególnie ze Strefy Gazy. Wyrażam głęboki ból z powodu ataku izraelskiego wojska na katolicką parafię Świętej Rodziny w Gazie.

Leon XIV podkreślił, że zginęło tam trzech chrześcijan, a inni odnieśli ciężkie rany.

Papież modlił się za ofiary i wyraził bliskość z ich rodzinami oraz ze wszystkimi parafianami. Mówił także o trwających atakach zbrojnych na ludność cywilną i miejsca kultu w Strefie Gazy.

Leon XIV apeluje. "Jesteście w sercu papieża"

- Proszę ponownie o to, by natychmiast zatrzymano barbarzyństwa wojny i by osiągnięto pokojowe rozwiązanie konfliktu. Do wspólnoty międzynarodowej kieruję apel o przestrzeganie prawa humanitarnego i poszanowanie obowiązku ochrony cywilów oraz zakazu zbiorowego karania, użycia siły i przymusowego przesiedlania ludności - oświadczył Leon XIV.

Wyraził bliskość z chrześcijanami z Bliskiego Wschodu. - Jesteście w sercu papieża i całego Kościoła. Dziękuję za wasze świadectwo wiary - dodał.

Papież zachęcił do modlitwy za rządzących.

W rozważaniach przed modlitwą mówił o gościnności podkreślając, że potrzebna jest pokora zarówno do tego, aby gościć, jak i do tego, żeby pozwolić się ugościć. - Potrzeba delikatności, uwagi, otwartości - stwierdził.

- Przemysł turystyczny chce nam sprzedać wszelkiego rodzaju doświadczenie, lecz prawdopodobnie nie to, którego szukamy. W istocie każde prawdziwe spotkanie jest darmowe i nie da się go kupić: czy to spotkanie z Bogiem, czy z innymi, jak również z przyrodą - zauważył Leon XIV.

Papież Leon XIV: Jest zbyt wiele konfliktów

Papież wezwał do modlitwy o to, aby Kościół był domem otwartym dla wszystkich.

Leon XIV, który wcześniej w niedzielę odprawił mszę w katedrze w podrzymskim miasteczku Albano, powiedział dziennikarzom, że trzeba prowadzić dialog i pracować na rzecz pokoju. Dodał, że świat nie wytrzymuje już wojny.

- Jest zbyt wiele konfliktów, tak wiele wojen. Musimy modlić się i mieć ufność w Bogu - mówił.

Odnosząc się do swojej rozmowy z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, Leon XIV przekazał: - Nalegaliśmy na potrzebę ochrony miejsc świętych i wspólnej pracy w tym kierunku, by porzucić tak wiele przemocy i nienawiści.