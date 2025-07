- Są jakieś granice bezczelności, jakie pan ma kompetencje do mówienia, co jest chrześcijańskie - powiedział Dobromir Sośnierz do Michała Szczerby w trakcie dyskusji na temat imigrantów. Europoseł KO w "Śniadaniu Rymanowskiego" przywołał treść listy kard. Grzegorza Rysia na temat uchodźców. - Jak Platformie nie podoba się kazanie, to Sikorski pisze notę do Watykanu - skomentował Radosław Fogiel.

W sobotę w 80 miastach - m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku i Lublinie - o godz. 12.00 odbyły się pikiety Konfederacji pod hasłem "Stop imigracji!".

W wielu miastach odbyły się również kontrmanifestacje organizowane przez środowiska lewicowe.

Imigracja. Politycy o liście kardynała Rysia

W niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" wspomniano treści listu metropolity łódzkiego kardynała Grzegorza Rysia do wiernych.

"Proszę, jeśli decydujecie się uczestniczyć w dyskusjach - a już zwłaszcza publicznych - na temat właściwej relacji do uchodźców i migrantów - to chciejcie to czynić w głębokim zjednoczeniu z rzeczywistą nauką Chrystusa i Kościoła. Jeśli zaś nie - to proszę: miejcie odwagę przynajmniej w takich wpadkach zamilknąć i nie dokładać ognia do tak rozpalonej rzeczywistości" - apelował.

- To jest postawa skrajnie antychrześcijańska, to co robicie. Budujecie bardzo negatywne emocje - zwrócił się eurodeputowany KO Michał Szczerba zwrócił do Dobromira Sośnierza.

- Nie ma pan prawa. Są jakieś granice bezczelności, jakie pan ma kompetencje do mówienia, co jest chrześcijańskie- odpowiedział polityk Konfederacji.

Między gośćmi doszło do sprzeczki, do której dołączył Radosław Fogiel z PiS. - Jak Platformie podoba się kazanie, przywołują je w mediach. A jak nie podoba się homilia, Sikorski pisze notę do Watykanu, jak za komuny - skomentował.

Manifestacje Konfederacji w Warszawie. Incydent z udziałem"Babci Kasi"

Prowadzący programy pytał gości, dlaczego przeciwnicy imigracji wyszli w sobotę na ulice.

- Ludzie wyszli na ulice dlatego, że zorganizowała to Konfederacja. Za dużo ich nie wyszło - stwierdził Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia, członek klubu parlamentarnego Lewicy. - Czasami zło tak się zaczyna, na początku jest ubrane w inne treści - mówił.

Na manifestacjach w Warszawie pojawiła się także jedna z najpopularniejszych aktywistek ostatnich lat - Katarzyna Augustynek, znana w mediach jako Babcia Kasia. Kamery Polsat News zarejestrowały moment, kiedy kobieta z zawieszonym na plecach tęczowym workiem zostaje wyniesiona przez kordon policji.

- Widziałem całą interwencję policji wobec Katarzyny Augustynek, która nie jest żadną Babcią Kasią. Przestańmy z taką sympatią mówić o jednej z najbardziej wulgarnych, brutalnych aktywistek - stwierdził Błażej Poboży. - Dobrze, że interwencja miała taki profesjonalny charakter - dodał.

Doradca Prezydenta RP nawiązał do innych zaproszonych gości. - Dziwię się, że biorąc pod uwagę agendę dzisiejszego programu, Koalicja Obywatelska oddelegowała twarz najbardziej skrajnej polityki w tym obszarze, czyli pana Szczerbę.

Prowadzący Bogdan Rymanowski sprostował: - Nikt do nas nikogo nie deleguje, to my zapraszamy.

- W takim razie szanuję prowokację pana redaktora, że w temacie migracyjnym zaprasza pan posła Szczerbę, który jest twarzą chyba najgorszych działań z tamtego okresu (kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej - red.) - stwierdził Poboży.

- Niech pan nie kłamie - wtrącił Szczerba.

Poboży mówił dalej: - W momencie, gdy mierzyliśmy się z operacją hybrydową prowadzoną przeciw Polsce, gdy podejmowaliśmy jako MSWiA starania na rzecz wzmocnienia granicy, politycy KO głosowali przeciw zaporze i urządzali żenujące happeningi, niewiele różniące się od dzisiejszych występów Babci Kasi, tylko może forma jest inna.

