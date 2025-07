Był w śpiączce przez 20 lat. Nie żyje "Śpiący książę" z Arabii Saudyjskiej

Saudyjski członek rodziny królewskiej, który spędził ponad dwie dekady w śpiączce po wypadku samochodowym w Londynie, zmarł w wieku 36 lat.

Był w śpiączce przez 20 lat. Nie żyje "Śpiący książę"

W wyniku wypadku, do którego doszło w 2005 roku, 15-letni wówczas książę Al-Waleed bin Khalid Al-Saud doznał wylewu krwi do mózgu i krwotoku wewnętrznego. Od tamtej pory przebywał w śpiączce. Z tego powodu był nazywany "Śpiącym Księciem".

ZOBACZ: Potrącił go sprawca głośnego wypadku. Dramatyczna walka o zdrowie

Książę Al-Waleed był najstarszym synem księcia Khaleda bin Talala Al Sauda, który poinformował o śmierci syna w poruszającym wpisie na platformie X.



Cytując werset z Koranu, napisał: "O duszo uspokojona! Wróć do twego Pana - zadowolona i zadowalająca! Wejdź więc między Moich sług! I wejdź do Mojego Raju! Z sercami wierzącymi w wolę i przeznaczenie Boga, i z wielkim smutkiem oraz żalem, opłakujemy naszego drogiego syna, księcia Alwaleeda bin Khalida bin Talala bin Abdulaziza Al Sauda. Niech Bóg ma nad nim miłosierdzie, który odszedł dziś do Bożego miłosierdzia".

Ojciec cały czas miał nadzieję

W 2005 roku książę Al-Waleed studiował w londyńskiej akademii wojskowej. Po wypadku trafił do szpitala King Abdulaziz Medical City w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, gdzie od tamtej pory pozostawał podłączony do respiratora. Ojciec księcia do końca nie tracił nadziei, że jego syn kiedyś w pełni wyzdrowieje.

ZOBACZ: Po roku wybudził się ze śpiączki. Zaśpiewał hymn Wisły Kraków



Książę Khaled bin Talal Al Saud stanowczo sprzeciwiał się odłączeniu syna od aparatury podtrzymującej życie. W mediach społecznościowych często publikował nagrania, na których książę zdawał się wykonywać pewne ruchy.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w niedzielę w meczecie Imama Turki bin Abdullaha w Rijadzie.