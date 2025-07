Niemiecki parowiec Baltenland znajduje się na głębokości ok. 90 metrów. Szef ekspedycji Tomasz Stachura poinformował, że odkryto go na początku lipca poza terytorium kontrolowanym przez Polskę. - Leży on na północ od Ustki, poza polskimi wodami terytorialnymi - wyjaśnił.

Wrak w Bałtyku. Niemiecki parowiec odnaleziony

Nurkowie mieli tylko 20 minut, żeby przyjrzeć się swojemu znalezisku. Tyle jednak wystarczyło do zidentyfikowania kilku ciekawych obiektów. Stachura przekazał, że wrak jest osieciowany i pokryty siarkowodorem. W środku natomiast zalegają pozostałości wojskowego ekwipunku. Znalazły się nawet części maszyn lotniczych.

- Natknęliśmy się na kłębowisko blach, spowite nieskończoną ilością sieci, pośród których udało nam się wypatrzyć bardzo dużo sprzętu wojskowego, amunicję, części zamienne, maski, buty, zapasowe opony i śmigła do samolotów - powiedział.

Wcześniej wrak był zaznaczany na mapach jako zaczep rybacki. Nurkowie natrafili na niego 5 nanometrów od podanej pozycji. Poza Tomaszem Stachurą udział w misji wzięli: Tomasz Zwara, Maciej Honc, Marek Cacaj, Kamil Macidłowski, Piotr Cybula, Paweł Wilk i Rafał Garyga.

ZOBACZ: Tajemnicze megality odkryte w Wielkopolsce. Liczą ponad 5 tysięcy lat

Historia parowca Baltenland

Baltenland był zbudowanym w 1904 roku niemieckim parowcem o długości 103 m i wyporności 3042 BRT. - Pływał regularnie na trasie Kilonia - Gdynia z zaopatrzeniem dla frontu wschodniego, zabierając w drodze powrotnej uchodźców z Prus Wschodnich. W swój ostatni rejs wyruszył w grudniu 1944 r. z olbrzymim ładunkiem zaopatrzenia dla walczących Niemców - opowiedział Stachura.

W 1944 roku parowiec został zatopiony przez radziecki okręt podwodny. Załodze udało się ujść z życiem, ale wrak rozleciał się na części.

- Według niemieckiego raportu, cała załoga została uratowana przez okręty eskorty. Od lat szukaliśmy olbrzymiego wraku w jednej całości. Okazało się, że te dwie torpedy użyte przez dowódcę okrętu podwodnego, oraz olbrzymia eksplozja przewożonej amunicji, spowodowały, że wrak uległ destrukcji - wyjaśnił szef nurków.

Parowiec Baltenland brał udział w operacji Hannibal, realizowanej pod koniec II wojny światowej. Celem była ewakuacja niemieckich wojsk i ludności cywilnej, której Armia Czerwona zablokowała drogę ucieczki.

ZOBACZ: Niesamowite odkrycie. Miasteczko sprzed 3500 lat odnalezione

Poszukiwania nurków z Baltictech

Choć to fascynujące odkrycie, nurkowie nie ustają w poszukiwaniach znacznie cenniejszych wraków. Grupa Baltictech podawała w 2023 roku na portalu społecznościowym, że stara się odnaleźć ostatnich pięć statków, które podczas wojny wykorzystano do spektakularnej morskiej ucieczki ludności z bałtyckich wybrzeży.

"Parę lat temu postawiliśmy odnaleźć ostatnie pięć jednostek, biorących udział w największej morskiej ewakuacji świata. Ewakuacji, która pozwoliła przetransportować 2 mln Niemców na zachód" - napisano w komunikacie po odnalezieniu jednego z nich - wraku Gerrit Fritzen.

Przypominano też, że w operacji Hannibal brało udział 1090 statków, z czego 247 zostało zatopionych przez Rosjan. Około 150 wraków wyciągnięto z wody tuż po wojnie, natomiast 100 nadal spoczywa na dnie Bałtyku. Nurkowie z Baltictech odnaleźli do tej pory cztery wraki: Karlsruhe, Frankfurt, Orion oraz Gerrit Fritzen.