Straż pożarna w Los Angeles poinformowała w sobotę, że co najmniej 20 osób zostało rannych, gdy z nieustalonych na razie przyczyn samochód wjechał w grupę ludzi. Według wstępnych informacji co najmniej pięć osób jest w stanie krytycznym.

Na razie okoliczności zdarzenia pozostają niejasne. Wiadomo jedynie, że wypadek miał miejsce na bulwarze Santa Monica, w dzielnicy East Hollywood.

Do wypadku doszło o godzinie 2 w nocy czasu lokalnego.

USA. Samochód wjechał w grupę ludzi

Nagrania wideo z miejsca zdarzenia pokazują wiele osób leżących na drodze wokół rozbitego, szarego samochodu, który stanął na chodniku przed klubem muzycznym The Vermont.

Niektórzy ze świadków zdarzenia, cytowani przez portal gazety "The U.S. Sun", twierdzą, że zanim samochód wjechał w ludzi, w tłumie doszło do bijatyki i strzelaniny. Miejscowa policja potwierdziła, że otrzymała telefon ze zgłoszeniem o strzałach i bójce z udziałem kilkunastu osób.