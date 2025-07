Nadciągają gwałtowne burze. Ostrzeżenia dla ośmiu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia przed burzami dla ośmiu województw - na północnym wschodzie kraju, w centrum oraz na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce.

ZOBACZ: Ekstremalne zjawiska pogodowe. To najbezpieczniejsze miejsce w twoim domu

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami, które dotyczą części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz całego województwa: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

W woj. lubelskim obowiązuje również ostrzeżenie dotyczące intensywnego deszczu oraz ostrzeżenie przed silnym deszczem podczas burz, które dotyczy także woj. mazowieckiego.

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia. Burze i silny deszcz

Instytut prognozuje, że na obszarach objętych ostrzeżeniami przed burzą spadnie do 20 mm, a lokalnie do 35 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość do 65 km/h. Lokalnie możliwy będzie także drobny grad. Silny deszcz podczas burz (woj. lubelskie i mazowieckie) może przynieść miejscami od opady od 30 do 50 mm. Prognozuje się także porywy wiatru do 60 km/h oraz grad.

ZOBACZ: Długoterminowa prognoza pogody na lipiec. Wrócą wysokie temperatury

Jak wynika z danych IMGW z ostatniej doby, na stacjach hydrologicznych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanów umownych, a liczba stacji hydrologicznych z przepływami mniejszymi od średniego niskiego przepływu z wielolecia wynosi 124. 48 proc. z nich znajduje się w strefie wody niskiej, 46 proc. - w strefie wody średniej, natomiast w strefie wody wysokiej zaledwie 6 proc. stacji hydrologicznych.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

WIDEO: Nowi zawodnicy w polskiej kadrze? Selekcjoner o "nieoczywistych nazwiskach" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / PAP