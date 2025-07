Ulicami Warszawy przechodzą uczestnicy protestów pod hasłem "Stop imigracji", organizowanych przez Konfederację, oraz przeciwnicy tych zgromadzeń, zmobilizowani z kolei przez lewicowe środowiska polityczne. Sytuacja zaostrza się także w innych miejscach w kraju, jednak to właśnie w stolicy jeden z manifestujących naruszył nietykalność dziennikarki Polsat News. Obok znajdowali się funkcjonariusze policji.

Manifestacje Konfederacji w Warszawie. "Proszę mnie nie dotykać"

- Mogliby państwo zabrać tego pana? - słychać było słowa reporterki Katarzyny Rosickiej tuż po rozpoczęciu transmisji na antenie Polsat News.

- Zrobiło się już niebezpiecznie na tym proteście. Jesteśmy także zaczepiani jako media - tłumaczyła. - Proszę mnie nie dotykać - mówiła co chwilę do zaczepiającego ją mężczyzny.

WIDEO: Manifestacje w Warszawie, zrobiło się niebezpiecznie. "Proszę mnie nie dotykać"

Agresję uczestników pikiet nasiliło przybycie kontrmanifestujących, którzy sprzeciwiają się - jak tłumaczono - rasistowskim wystąpieniom. -Jak mogą państwo zobaczyć, tutaj mój operator też to pokaże, przyszli kontrmanifestujący - wyjaśniła dziennikarka.

Zanim połączenie zostało zakłócone, dało się usłyszeć, jak Katarzyna Rosicka kolejny raz prosi manifestanta, żeby się odsunął i "przestał kopać jej rzeczy". - Policja zabezpiecza to wszystko. Pan cały czas mnie zaczepia. Ten pan cały czas za mną chodzi - przekazała.

Babcia Kasia wyniesiona przez policję

Na manifestacjach w Warszawie pojawiła się także jedna z najpopularniejszych aktywistek ostatnich lat - Katarzyna Augustynek, znana w mediach jako Babcia Kasia. Kamery Polsat News zarejestrowały moment, kiedy kobieta z zawieszonym na plecach tęczowym workiem - zostaje wyniesiona przez kordon policji.

Polsat News Babcia Kasia wyniesiona przez policję na protestach

Krótko po interwencji w mediach społecznościowych pojawił się komunikat policji. "Dzisiaj podczas zgromadzenia w okolicy Pasażu Wisławy Szymborskiej policjanci podjęli interwencję wobec grupy osób o odmiennych poglądach, która próbowała zakłócić przebieg zgromadzenia. Aby zapobiec naruszeniom ładu i porządku publicznego policjanci oddzielili grupę kordonem. Na miejscu obecni są policjanci z Zespołu Antykonfliktowego, których zadaniem jest łagodzenie emocji wśród uczestników" - napisano na X.

Babcia Kasia, pochodząca z Warszawy emerytka, zwracała na siebie szczególną uwagę podczas Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w 2020 roku, kiedy protestowała przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Ostatnio temat tamtych wydarzeń wrócił za sprawą ułaskawienia Roberta Bąkiewicza, który wówczas - jak stwierdził sąd - naruszył nietykalność Babci Kasi.

Aktywistka uczestniczy w protestach Ostatniego Pokolenia. Angażuje się także w blokady dróg, manifestacje pod kościołami i budynkami sądów.

"Stop imigracji". Zgłoszono niemal 100 zgromadzeń publicznych

Przypomnijmy, że oprócz osób zachęconych do przybycia przez Konfederację, są także zwolennicy Roberta Bąkiewicza i samozwańczego Ruchu Obrony Granic - oni także mieli być zaangażowani w organizację pikiet.

Pikiety Konfederacji pod hasłem "Stop imigracji" rozpoczęły się w sobotę. Jak tłumaczyli posłowie i liderzy tego ugrupowania politycznego, akcja jest wyrazem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej obecnego i poprzedniego rządu. Ponadto manifestacje mają charakter podziękowania dla Straży Granicznej za służbę na rzecz ochrony porządku wewnętrznego.

ZOBACZ: Protesty przeciwko imigracji w całym kraju. Ważny apel policji

"Dość trwającej od lat polityki 'wpuszczania wszystkich, a kim są, ustali się później'. Polki i Polacy mają prawo do troski o poziom bezpieczeństwa we własnej Ojczyźnie. Nie ma w takiej postawie żadnej 'nienawiści', jak się próbuje nam wmówić!" - stwierdził wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak we wpisie na platformie X.

Przed rozpoczęciem protestów w Białymstoku polityk dodał, czego konkretnie oczekuje. - Bez zamknięcia Polski dla nielegalnej imigracji, bez rozpoczęcia akcji deportacyjnej, bez wyrzeczenia się poprawności politycznej, bez doposażenia Straży Granicznej i sił odpowiedzialnych za kontrolę legalności pobytu i bez kontroli rynku pracy bezpieczeństwo będzie ulegać stopniowemu pogorszeniu. Ta polityka musi się zmienić - przekonywał.

Kontrowersyjne przemówienia na protestach

Zdaniem Bosaka agresja imigrantów przybiera na sile. - Próbują ranić naszych żołnierzy - powiedział. Domagał się też dymisji rządu Donalda Tuska, zamknięcia granic z Litwą, Ukrainą, Białorusią i Słowacją dla nielegalnej imigracji i tego, by żołnierze mieli prawo strzelania do przekraczających wbrew prawu granice.

W całym kraju zgłoszono niemal 100 zgromadzeń publicznych. Policja stara się kontrolować manifesty, żeby ograniczyć utrudnienia ruchu. Do uczestników zgromadzeń wystosowano apel o wyważone działania, tłumacząc, że w kwestii prawa do protestów "nie jest to wolność nieograniczona".