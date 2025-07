Do zdarzenia doszło 15 lipca br., około godz. 15:20, na ulicy Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim. Operatorzy miejskiego monitoringu wypatrzyli 8-osobowego busa, do którego wsiadło 15 osób.

Sytuacja ta została natychmiast zarejestrowana i śledzona przez kamery Centrum Monitoringu Miejskiego. Na ekranie podłączonym do monitoringu miejskiego widział ją również oficer dyżurny tomaszowskiej policji. To pozwoliło mu na szybkie skierowanie patroli w celu zatrzymania pojazdu.

Po krótkim czasie bus został zatrzymany do kontroli drogowej. Za jego kierownicą siedział 52-letni obywatel Ukrainy. W środku pojazdu na siedzeniach oraz na materacach rozłożonych na podłodze podróżowało 15 pasażerów w wieku od 14 do 50 lat. Byli to obywatele Ukrainy, Indii i Nepalu.

Wszystkie te osoby przebywają w Polsce legalnie i jechały do pracy sezonowej. Kierowca busa był trzeźwy, lecz nie potrafił wyjaśnić swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Pasażerowie musieli opuścić pojazd.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku i nie narażanie na utratę zdrowia lub życia przewożonych pasażerów. Jednocześnie przypomina o stosowaniu się do przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które jasno określają konsekwencje przewożenia osób w liczbie przekraczającej dopuszczalną liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Prawo jazdy może zostać zatrzymane za pokwitowaniem w przypadku stwierdzenia takiego naruszenia. Wyjątki dotyczą przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym, o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące, oraz przekroczenia liczby miejsc o maksymalnie: 5 osób - w przypadku autobusu; 2 osoby - w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.

