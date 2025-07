Wrześniowa niespodzianka dla seniorów. Dodatkowy przelew od ZUS

Wrzesień 2025 roku przyniesie odrobinę finansowej ulgi dla milionów seniorów w Polsce - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po raz kolejny przekaże tzw. czternastą emeryturę. To dodatkowy przelew, którego celem jest wzmocnienie domowego budżetu osób pobierających emerytury i renty. Wypłata zgodnie z przyjętym harmonogramem nastąpi automatycznie we wrześniu, bez potrzeby składania wniosków.

Kwota "czternastki" odpowiada wysokości najniższej emerytury, a zasady jej naliczania oparte są na obowiązującej ustawie. Warto przyjrzeć się bliżej, kto dokładnie skorzysta, w jakiej wysokości i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pełne wsparcie.

Wrześniowy zastrzyk gotówki dla seniorów

We wrześniu 2025 roku ZUS wypłaci kolejną 14. emeryturę. To stałe świadczenie, które przysługuje emerytom i rencistom różnych systemów:

powszechnego

rolniczego

mundurowego

nauczycielskiego

Wsparcie to trafi automatycznie na konta seniorów. Wypłaty powinny rozpocząć się we wrześniu, podobnie jak w zeszłym roku. Świadczenie ma pomóc w codziennych wydatkach osób starszych, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia. 14. emerytura nie trafia jednak do wszystkich - obowiązują limity dochodowe i zasada "złotówka za złotówkę".

Jak obliczana jest 14. emerytura i kto ją otrzyma?

W 2025 roku wysokość 14. emerytury została ustalona na poziomie najniższego świadczenia emerytalnego po marcowej waloryzacji, czyli 1878,91 zł brutto (ok. 1709 zł na rękę). Pełną kwotę otrzymają ci, których miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto (ok. 2457 zł netto).

W przypadku wyższych świadczeń obowiązuje mechanizm pomniejszania wypłaty - za każdą złotówkę ponad limit "czternastka" jest obniżana o tyle samo. Jak to wygląda w praktyce?

Osoba otrzymująca 3000 zł brutto dostanie dodatek mniejszy o 100 zł. Minimalna wypłacalna kwota wynosi 50 zł - jeśli po przeliczeniu świadczenie było niższe, nie zostanie wypłacone. Z dodatkowych pieniędzy wyłączeni są m.in.:

seniorzy z wysokimi świadczeniami (powyżej ok. 4700 zł)

osoby otrzymujące świadczenia przedemerytalne

sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku

Dodatkowe miliardy z budżetu

Z 14. emerytury w 2025 roku skorzysta blisko 9 milionów osób, w tym ok. 7,9 mln otrzyma świadczenie w pełnej wysokości. Łączny koszt wypłat dla budżetu państwa to nawet 11 miliardów złotych. Takie wsparcie ma charakter systemowy i wynika z ustawy obowiązującej od 2023 roku, która uczyniła "czternastkę" stałym, corocznym dodatkiem.

Wypłaty realizują instytucje odpowiedzialne za świadczenia emerytalno-rentowe - ZUS i KRUS. Dla wielu seniorów jest to nie tylko pomoc finansowa, ale także swoisty symbol wyrazu troski państwa o starsze pokolenie, które pomimo przepracowanych wielu lat, nadal musi korzystać z pomocy takich programów jak 14. emerytura.

