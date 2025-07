Media dotarły do raportu, który już wkrótce ma znaleźć się na biurkach polityków Konfederacji. Dotyczy on przyczyn porażki kandydata KO Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Jak wskazują jego autorzy, głównym problem partii Donalda Tuska było pozyskanie głosów młodych wyborców, którzy mają uważać formację za "partię obciachu i dziadersów".

"Rzeczpospolita" dotarła do nieopublikowanego jeszcze raportu "Dlaczego młodzi wyborcy nie głosowali na Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich 2025 roku", autorstwa Fundacji Dobry Rząd, czyli think tanku Konfederacji. Prezesem wspomnianej fundacji jest poseł Konfederacji Przemysław Wipler, a szefem rady programowej Sławomir Mentzen, były kandydat ugrupowania na prezydenta i prezes Nowej Nadziei.

Wybory. Tajemniczy raport środowiska Konfederacji ws. porażki Trzaskowskiego

Opracowanie liczy 35 stron i zredagował go dr hab. Jarosław Szczepański, radca prawny, politolog i wiceprezes fundacji ds. programowych. Ma być "rozesłany wewnętrznym newsletterem do działaczy Konfederacji" - podaje dziennik. Raport wskazuje, że Platforma Obywatelska jest niewiarygodna, a jej liderzy nie umieją trafić do młodego pokolenia, gdyż m.in. "nie widzą niestosowności w powoływaniu się na autorytet Jacka Murańskiego i w porównywaniu saszetek nikotynowych do amfetaminy".

Z raportu wynika, że "jednym z najważniejszych czynników, które przyczyniły się do porażki kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 2025 roku, był problem z pozyskaniem odpowiedniej liczby głosów młodych wyborców" - wskazano we wstępie.

Następnie autorzy analizują, dlaczego młodzi odwrócili się od rządzącej koalicji. Według nich program Trzaskowskiego "był skierowany głównie do mieszkańców dużych miast, szczególnie osób w wieku 40-49 lat". W oparciu o inne badania, stwierdzono, że młodzi oczekują większej dostępności mieszkań, stabilności zatrudnienia, wolności osobistej i przeciwdziałania inflacji, na co kandydat PO miał nie odpowiadać.

Młodzi uważają PO za "partię obciachu"? "Nie jest już głównym zagrożeniem"

"Trzaskowski nie przedstawił szczegółowego planu na obniżenie cen mieszkań ani wsparcia dla młodych w zakupie pierwszego lokum" - zauważono w raporcie. Jego autorzy twierdzą, że problemem Trzaskowskiego był też brak odpowiedzi na oczekiwania fiskalne. Wspomniano także, że koalicja nie wywiązała się z zapowiedzi podniesienia kwoty wolnej od podatku, "przechodząc nad tym do porządku dziennego".

Z opracowania wynika, że do młodych nie trafiać ma również wizerunek prezydenta Warszawy jako oczytanego, znającego języki. "Młodzi Polacy nie mają kompleksów znanych ich rodzicom" - oceniają autorzy, w kilku miejscach pisząc wprost, że PO stała się dziś "partią obciachu".

"Rz" pochyla się również nad kwestią wiarygodności raportu. "W wielu miejscach think tank chwali kampanię Sławomira Mentzena, czyli szefa swojej rady programowej, co sugerowałoby niepełny dystans do opisywanych zjawisk" - czytamy w artykule. "Jednak niektóre spostrzeżenia wydają się być spójne z innymi opracowaniami. Na przykład w swoim ostatnim raporcie dla 'Krytyki Politycznej' Sławomir Sierakowski i Przemysław Sadura również twierdzą, że 'brak pomysłu na zrealizowanie kluczowych obietnic skutkował demobilizacją i dezercją kluczowych grup wyborców', w tym młodych" - podsumowano.

Dziennikarze podkreślają również, że najważniejszą konkluzją na poziomie politycznym jest to, że PO jest już "najważniejszym zagrożeniem w walce o młodych, tylko PiS", które dzięki Karolowi Nawrockiemu odświeżyło swój wizerunek.

