Czarne chmury nad Obajtkiem. Jest wniosek o uchylenie immunitetu

Do prokuratora generalnego Adama Bodnara trafił wniosek z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Danielowi Obajtkowi - przekazał w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Chodzi o zarzuty ws. składania fałszywych zeznań i wycofanie z sieci stacji Orlen tygodnika "NIE".

W piątek Radio Zet podało informację o kolejnych dwóch wnioskach o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi, które trafiły do Prokuratora Generalnego.

ZOBACZ: Obajtek odpiera zarzuty o inwigilację polityków. "To były normalne procedury"

- Potwierdzam. Jest jeden wniosek dotyczący różnych podmiotowo czynów. Szerszych informacji nie udzielamy do czasu rozpoznania przez Prokuratora Generalnego - podkreślił w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy w tej sprawie prok. Skiba.

Immunitet Daniela Obajtka. Jest wniosek o uchylenie

Sprawa dotyczy dwóch postępowań w sprawie byłego prezesa Orlenu. Chodzi o zatajenie jego znajomości z Piotrem Nisztorem w procesie karnym i bezprawne - zdaniem śledczych - wycofanie tygodnika "NIE" z sieci stacji Orlen, co naraziło wydawcę pisma na straty.

Zgodnie z przepisami, jeżeli Prokurator Generalny - po rozpoznaniu sprawy - poprze ten wniosek, trafi on do Parlamentu Europejskiego, który podejmuje decyzje w sprawie uchylenia immunitetu europosłowi. Dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody PE możliwe jest pociągnięcie posła Parlamentu Europejskiego do odpowiedzialności karnej.

ZOBACZ: Daniel Obajtek ujawnił swój majątek. Ponad milion złotych oszczędności

W styczniu PE rozpoczął procedowanie innego wniosku polskiej prokuratury o uchylenie immunitetu Obajtkowi; dotyczy on niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Chodzi o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.