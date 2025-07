Prowadzący Marcin Fijołek poruszył temat listu ministra sprawiedliwości Adama Bodnara do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, w którym odniósł się do swojego udziału w postępowaniu ws. rozpoznania protestów wyborczych.

"Zamach stanu". Bielan o "sugestii" Tuska

Adam Bielan przytoczył przy tej okazji ustaleń Fijołka ujawnionych w Interii, według których miało dojść do rozmowy Tuska z Hołownią, w której premier miał zasugerować marszałkowi, żeby nie zwoływał Zgromadzenia Narodowego. Europoseł PiS nazwał zachowanie szefa polskiego rządu próbą dokonania "zamachu stanu". - To byłoby ciężkie przestępstwo - dodał.

- Ja dziękuję panu marszałkowi Hołowni, że zachował się jak prawdziwy demokrata i prawdziwy mężczyzna. Nie uległ tym sugestiom. Ale z całą pewnością ta sprawa będzie musiała być kiedyś wyjaśniona. Być może w formie komisji śledczej. Jeżeli to prawda, jeżeli te informacje się potwierdzą to Tusk musi stanąć przed Trybunałem Stanu. Za takie ciężkie przestępstwa musimy w końcu zacząć karać ludzi, którzy niszczą polską demokrację - stwierdził.

Odnosząc się do samego ruchu Bodnara, polityk opozycji zaznaczył, że minister sprawiedliwości walczy o pozostanie w rządzie. - Widać, że jest na niego wywierana presja, żeby atakować politycznych przeciwników Tuska i używać prokuratury wobec konkurencji politycznej - ocenił Bielan.

- To gest pod publiczkę, taką ograniczoną publikę sekty Silni Razem dowodzonej przez Romana Giertycha, żeby im pokazać, że coś robi, ale Adam Bodnar jako prawnik wie, że ta sprawa jest zamknięta i gdyby przeszedł od słów do czynów, to sam naraziłby się na odpowiedzialność karną - zaznaczył europoseł.

"Tusk jest zdesperowany". Bielan o zaprzysiężeniu Nawrockiego

Polityk PiS został zapytany, czy spodziewa się jeszcze jakiegoś zwrotu przed 6 sierpnia, czyli dniem zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, podkreślił, że "Tusk jest zdesperowany". - On łamie kolejne standardy demokratyczne w Polsce. (...) Używa służb specjalnych do inwigilacji swojej politycznej konkurencji - stwierdził Bielan.

Przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość dwa razy - w 2007 i 2023 roku - pokojowo oddało władzę, czego - jego zdaniem - nie chce zrobić Tusk. - Polacy zdecydowali, że nie chcą kandydata rządowego, nie chcą Rafała Trzaskowskiego, zastępcy Donalda Tuska w PO. Zamiast przyjąć werdykt i odejść, desperacko trzyma się stołka. Do 6 sierpnia musimy być czujni. On będzie cały czas kombinował, jak domknąć układ - mówił o premierze.

Wybory prezydenckie w Polsce. Doniesienia o nieprawidłowościach

Wybory prezydenckie zostały przeprowadzone 18 maja, a II tura, w której zwyciężył Karol Nawrocki - 1 czerwca. Media informowały o możliwych nieprawidłowościach związanych z liczeniem głosów w niektórych komisjach podczas II tury, polegających m.in. na odwrotnym przypisaniu wyników poszczególnym kandydatom.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego na początku lipca stwierdziła ważność wyboru Nawrockiego na prezydenta. Do SN wpłynęło ponad 54 tys. protestów wyborczych - 21 z nich uznano za zasadne, lecz bez wpływu na wynik wyborów. W tej grupie znalazły się sprawy kilkunastu obwodowych komisji wyborczych, gdzie po zarządzonych oględzinach kart wyborczych, ustalono błędne przypisanie głosów poszczególnym kandydatom w II turze w protokołach komisji lub nieprawidłowości w liczeniu głosów w tych komisjach.

W odniesieniu do tych nieprawidłowości we właściwych miejscowo prokuraturach w kraju zostały wszczęte śledztwa. Pod koniec czerwca informowano natomiast, że w Prokuraturze Krajowej powstał zespół koordynujący postępowania dotyczące nieprawidłowości wyborczych. Na początku lipca przekazano zaś, że ma dojść do przeliczenia głosów w niektórych obwodowych komisjach wyborczych. Informowano wówczas, że prowadzonych jest około 30 postępowań w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w wyborach.

Bodnar mówił o werdykcie wyborów. "Anomalie nie miały istotnego skutku"

W piątek Bodnar w "Rzecz o polityce" został zapytany, czy wyznaczone na 6 sierpnia zaprzysiężenie Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym nie powinno zostać przesunięte ze względu na prowadzone przez prokuratorów przeliczanie głosów w niektórych komisjach.

Bodnar odpowiedział, że "wszystko wskazuje na to, że to przeliczenie zakończy się w przyszłym tygodniu". Jak przypomniał przeliczenie obejmuje około 250 komisji. Zastrzegł, że dotyczy ono "tylko i wyłącznie tych komisji, co do których istnieją wątpliwości, co do poważnych anomalii".

Prokurator generalny przypomniał jednocześnie, że nadesłane w czerwcu na potrzeby prokuratorskiego postępowania opinie dwóch biegłych - Andrzeja Torója i Jacka Hamana – wskazywały, że anomalie odnotowane w obwodowych komisjach wyborczych "chyba nie miały na tyle istotnego skutku, aby zakłócały ten ogólny, końcowy wynik wyborów, czyli odpowiedź na pytanie, kto wygrał wybory prezydenckie"