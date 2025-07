- To decyzja swobodna prezydenta - czy to się komuś podoba, czy nie, czy to krytykuje, czy nie - tak szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka tłumaczyła ułaskawienie przez głowę państwa Roberta Bąkiewicza. Jak zauważyła Paprocka w "Gościu Wydarzeń", Andrzej Duda skorzystał z takiego zakresu aktu łaski, o jaki wcześniej wnioskował Zbigniew Ziobro. - Sprawa jest zamknięta - dodała.