- Zrobię wszystko, żeby Robert wrócił do reprezentacji, bo wiemy, w jakiej sytuacji jest polska piłka nożna - powiedział Jan Urban w materiale na kanale PZPN Łączy nas Piłka. Nowy selekcjoner dodał, że zamierza spotkać się z piłkarzem prywatnie. Jak przekonywał, rozmowy w takiej formie nie są wyjątkowe, ponieważ podobnie czynili selekcjonerzy w stosunku do Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego.

Reprezentację Polski w piłce nożnej - w roli nowego selekcjonera - poprowadzi Jan Urban. 63-letni były trener Górnika Zabrze, z którym rozstał się w kwietniu br., ma zamiar przekonać Roberta Lewandowskiego, by ten wrócił do kadry. Przypomnijmy, że piłkarz FC Barcelony zawiesił karierę w reprezentacji po tym, jak Michał Probierz przekazał opaskę kapitańską Piotrowi Zielińskiemu.

Jan Urban o planie współpracy z Lewandowskim

O swoich planach wobec jednego z najskuteczniejszych polskich napastników w historii Jan Urban opowiedział na kanale PZPN Łączy nas Piłka. Podkreślał, że Lewandowski odgrywa kluczową rolę w zespole i bez niego szanse na zwycięstwo w meczach istotnie maleją.

ZOBACZ: Lewandowski o szczegółach konfliktu z Probierzem. "Złamał nasze ustalenia"

- Wyobraźmy sobie, bo nikt tego nie mówi, że Robert mówi: "Ja naprawdę kończę z reprezentacją, chcę na koniec kariery skoncentrować się wyłącznie na klubie". Może tak być - zaczął nowy selekcjoner. - Ja oczywiście zrobię wszystko, żeby tak się nie stało i żeby Robert wrócił, bo wiemy, w jakiej sytuacji jest polska piłka - zaznaczył.

- Na dziś nie możemy sobie pozwolić, żeby Roberta nie było w tej reprezentacji - dodał Jan Urban.

Lewandowski niczym Messi i Ronaldo

Ponadto nowy selekcjoner wspominał liczne turnieje, w których Polska brała udział w ostatnim czasie. Według niego "w zdecydowanej większości Robert był tym, który w dużej, bardzo dużej mierze pomógł nam awansować na te turnieje".

Z zapowiedzi trenera wynika, że wkrótce ma spotkać się Lewandowskim, żeby dowiedzieć się, co dokładnie skłoniło go do decyzji o przerwaniu gry dla krajowej reprezentacji. - Nie będę na odległość oceniać tej sytuacji, ale na pewno będę miał okazję porozmawiać z Robertem. Nie będę miał problemu, żeby pojechać i z nim porozmawiać - zaznaczył i dodał, że nie ma w tym nic złego, że nowi trenerzy jeździli też np. do Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego.

ZOBACZ: Afera szpiegowska w Ekstraklasie. Klub pokazał dowód. "Mamy coś waszego"

To dialog, spokojna rozmowa, ma być fundamentem relacji Jana Urbana z piłkarzem. - Nie widzę innej możliwości. Wtedy będę mógł wykreować własną opinię na to, co się stało, jak to trzeba poukładać, ale postać Roberta dla naszej reprezentacji jest bardzo ważna. Wiek? Przepraszam, ale liczby, jakie osiąga są znakomite i osiąga je w lidze hiszpańskiej, a nie np. w Arabii Saudyjskiej - przekazał wymownie.

Podobne kroki selekcjoner zamierza poczynić w stosunku do Piotra Zielińskiego. - Muszę zainteresowanego wysłuchać, dowiedzieć się, jak wyglądała sytuacja, jakie on ma spojrzenie, co on myśli - powiedział.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski

Robert Lewandowski poinformował o opuszczeniu kadry na początku czerwca. Bezpośrednim powodem jego decyzji miało być odebranie mu opaski kapitańskiej przez Michała Probierza. "Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem, do czasu kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - napisał piłkarz w mediach społecznościowych. Wiadomość ta wywołała oburzenie części fanów Biało-Czerwonych. Michał Probierz ogłosił 12 czerwca, że dobrowolnie podał się do dymisji.

PZPN oficjalnie zaprezentuje nowego selekcjonera Jana Urbana podczas konferencji prasowej w czwartek o godz. 12:00 na Stadionie PGE Narodowym. Transmisję tego wydarzenia będzie można obejrzeć w serwisie polsatnews.pl. Jednak już teraz wiadomo, że pierwszy mecz pod wodzą Urbana zostanie rozegrany 4 czerwca - Polska zmierzy się z Holandią w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 r.